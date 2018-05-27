Без "козырька", но с управлением сжатием: HTC представила флагманский смартфон U12+

Тайваньская компания HTC 23 мая официально представила флагманский смартфон U12+, который является наследником выпущенной в прошлом году модели U11.

Как пишет Ferra, новый смартфон HTC получил 6-дюймовый SuperLCD-дисплей с разрешением 1440x2880 точек и соотношением сторон 18:9. При этом экран смартфона лишен выреза ("козырька") в верхней части, который стал неотъемлемой чертой дизайна многих смартфонов, представленных в последние полгода.

HTC U12+ работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845, объем оперативной памяти устройства составляет 6GB, а встроенной — 64 или 128GB. Также аппарат оснащен слотом для карт памяти формата microSD.

В отличие от предшественника, HTC U12+ получил двойную основную камеру с 12MPix широкоугольным и 16MPix телефото модулями. В тестах ресурса DxOMark камера нового смартфона получила 103 балла, уступив лишь тройной камере смартфона Huawei P20 Pro. Фронтальная камера HTC U12+ также является двойной.