27.05.2018, 12:33

Без "козырька", но с управлением сжатием: HTC представила флагманский смартфон U12+


NEWSru.com
EST 2

Тайваньская компания HTC 23 мая официально представила флагманский смартфон U12+, который является наследником выпущенной в прошлом году модели U11.

Как пишет Ferra, новый смартфон HTC получил 6-дюймовый SuperLCD-дисплей с разрешением 1440x2880 точек и соотношением сторон 18:9. При этом экран смартфона лишен выреза ("козырька") в верхней части, который стал неотъемлемой чертой дизайна многих смартфонов, представленных в последние полгода.

HTC U12+ работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845, объем оперативной памяти устройства составляет 6GB, а встроенной — 64 или 128GB. Также аппарат оснащен слотом для карт памяти формата microSD.

В отличие от предшественника, HTC U12+ получил двойную основную камеру с 12MPix широкоугольным и 16MPix телефото модулями. В тестах ресурса DxOMark камера нового смартфона получила 103 балла, уступив лишь тройной камере смартфона Huawei P20 Pro. Фронтальная камера HTC U12+ также является двойной.

Одной из главных особенностей нового смартфона является улучшенная по сравнению с моделью U11 система Edge Sense, позволяющая управлять некоторыми функциями устройства, сжимая его в руках. Теперь Edge Sense распознает, в какой руке владелец U12+ держит смартфон и позволяет запускать избранные приложения, регулировать яркость, переключаться в режим мини-экрана для управления одной рукой и т.д. Также смартфон поддерживает работу голосовых помощников Google Assistant и Amazon Alexa.

ТОП

HTC U12+ оснащен сканером отпечатков пальцев и системой распознавания лица владельца. Корпус смартфона защищен от пыли и влаги по стандарту IP68, а батарея, поддерживающая технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0 имеет емкость 3500 мАч. Работает новый смартфон под управлением Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой Sense 10.

HTC U12+ будет доступен покупателям в красной, черной и полупрозрачной синей расцветках. Рекомендованная "глобальная" цена смартфона составит 799 долларов (677 евро) за версию с 64GB памяти и 849 долларов (719 евро) за версию со 128GB памяти. Старт продаж устройства запланирован на июнь.

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