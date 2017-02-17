Без допинга. Когда и почему еврофонды могут уйти из Латвии

Источник европейского финансирования, из которого последние годы активно подпитывается латвийская экономика, может обмелеть уже через пару лет. Как стало известно Delfi, обсуждаемый в Брюсселе план распределения денег на 2020-2027 годы обещает много изменений, причем крайне неприятных для Латвии.

Какую роль европейские деньги играют для экономики Латвии, стало отчетливо понятно в 2016 году, когда строительная отрасль из-за перебоев поступления фондов ЕС "просела" сразу на 18%, а Латвийская морская академия, лишившись европейского финансирования, оказалась перед угрозой слияния с РТУ.

Факт неадекватно высокой зависимости от брюссельских траншей подтверждается и официальной статистикой: средства еврофондов обеспечивают 70% от общих публичных инвестиций в стране. На период с 2014-го по 2020 год Латвии обещаны 4,5 млрд. евро.

Брекзит как повод: четыре причины для беспокойства

Читать еще

Перспектива на следующую "семилетку" выглядит туманно. Причин несколько.

Во-первых, в силу временных обстоятельств (13 лет в составе ЕС) Латвия формально уже должна переквалифицироваться из категории "новобранцев" в "деды", что означает: "меньше помощи — больше обязательств".

Второе обстоятельство — предстоящий "Брекзит". Великобритания считается одним из крупнейших доноров в ЕС: в 2015 году Объединенное королевство внесло в бюджет ЕС 13 млрд фунтов (15 млрд евро), а обратно в виде грантов получило 4,5 млрд. (5,3 млрд. евро). После выхода страны из ЕС недостающую сумму взносов придется разделить на оставшихся участников и/или сократить расходы. Латвия сейчас получает из бюджета ЕС в четыре раза больше, чем вносит в него (в 2017 году Латвия перечислит в общий фонд 250 млн. евро, получив свыше миллиарда). По предварительным оценкам экономистов, самоотвод Великобритании уменьшит возможности бюджета ЕС на 10-15%.

Третий повод для беспокойства — анонсированный пересмотр политики распределения еврофондов. В целях недопущения угрозы стагнации европейской экономики Еврокомиссия пытается изменить принципы раздачи денег. Главное новшество — замена практики грантов (то есть бесплатных денег, которые не нужно возвращать) на систему финансовых инструментов и гарантий (то есть просто помощь в получении кредитов). Меняются и приоритеты: в Брюсселе не хотят больше поддерживать строительство социальной инфраструктуры и дорог, отдавая предпочтение инновационным и технологическим проектам. К тому же Еврокомиссия все больше тяготеет к политике централизации надзора, таким образом реагируя на многочисленные упреки экспертов и аудиторов о неэффективности расходования средств.

Еще один важный тренд — масштабность. Эпоха, когда деньги ЕС можно было получить на строительство сельской эко-гостиницы, уходит в прошлое. Фонд Европейских Стратегических инвестиций, созданный по инициативе главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера (так называемый "план Юнкера"), используется в основном на запуск крупных проектов объемом в 50-100 млн. евро, желательно международных (то есть в их реализации участвует несколько стран). Не удивительно, что пока ресурсы Фонда осваивают преимущественно предприниматели из богатых стран "старого блока": на их долю приходится 92% от выделяемых по программе средств.

Дальше сами: выравнивание отстающих дело рук самих отстающих

Чиновники Еврокомиссии в интервью европейским СМИ уверяют, что полного отказа от системы грантов не будет, и популярная среди стран Восточной Европы программа кохезии (выравнивания) обязательно сохранится. Но объемы выделяемых средств станут меньше. И для Латвии это тревожный сигнал. Сегодня свыше 50% правительственных инвестиций финансируются из этого источника. И именно за счет программы кохезии в Латвии в последние годы строились дороги, ремонтировались теплотрассы, производились работы по реконструкции аэропорта "Рига", инфраструктуры портов и т.д.

Основная задача фонда кохезии — выравнивание существующих между странами экономических и социальных отличий. Простыми словами: помощь самым бедным странам-членам. Фонд создан для финансирования крупномасштабных проектов в сфере охраны окружающей среды и транспорта. Претендовать на помощь фонда могут только те страны, где доля ВВП на одного жителя меньше 90% от среднего показателя по ЕС. В период с 2014-го по 2020 год средства из Фонда кохезии получают 15 государств. В бюджете ЕС на 7 лет зарезервировано 63,4 млрд. евро.

Смету распределения фондов ЕС на 2020-2027 год в Брюсселе обещают представить к следующему году. По неофициальной информации Delfi, в латвийских министерствах готовятся к самым разнообразным сценариям. Хуже всего оцениваются шансы отрасли дорожного строительства, транспорта и здравоохранения.