05.06.2018, 14:26

Betoonimeister открыл в Тапа бетонный завод

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rus.delfi.ee
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Betoonimeister открыл в Тапа бетонный завод
Betoonimeister

Ведущий эстонский производитель бетонных смесей АО Betoonimeister начал производство товарного бетона в Тапа. Установленный там Liebherr Mobilmix 2,25 — это современный мобильный бетонный завод с часовой производительностью до 100 кубометров. Всего концерн Betoonimeister имеет в Эстонии пять заводов, кроме Тапа — в Таллинне, Йыхви, а также в Тарту.

Ареал обслуживания завода в Тапа это Ляэне-Вирумаа, Ярвамаа, восточная часть Харьюмаа и северная часть Вильяндимаа.

Переезд и установка на приобретенном предприятием в Тапа по адресу Карья пыйк 8 земельном участке высокопроизводительного мобильного завода заняла одну неделю. Больше времени занимает подключение к технологическим сетям. В данный момент производство осуществляется с использованием электрогенератора, работы по подключения к электросетям идут. Водой завод снабжает предприятие Tapa Vesi.

”Оптимальное расстояние для перевозки бетонных смесей составляет до 50 км. С использованием бетонной химии бетон можно сегодня свободно перевозить хоть из Таллинна в Тарту”,- сказал заведующий АО Betoonimeister Калле Суйтслепп. ”Но строителям легче организовать работу и снизить транспортные расходы, если бетонный завод расположен не очень далеко. Своими пятью бетонными заводами, а также обширным и разнообразным автомобильным парком мы способны оперативно обслуживать и самые большие и сложные стройки по всей Эстонии”,- добавил Суйтслепп.

Калле Суйтслепп: ”В соответствии с необходимостью при поступлении больших заказов Betoonimeister имеет возможность в пределах Эстонии оперативно перераспределить технику по перевозке бетона”.

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Тапаский завод Betoonimeister нашли уже первые клиенты, сотрудничество началось с акционерными обществами Tallinna Teed, Mapri Ehitus. По словам Калле Суйтслеппа, многие проекты находятся на данный момент в фазе переговоров и заключения договоров.

На приобретенном Betoonimeister земельном участке в Тапа своего часа ждет стоящий на данный момент пустым, принадлежавший когда-то бывшей советской армии ремонтный ангар, который идеально бы подошел для производства бетонных элементов небольшого объема.

Калле Суйтслепп: ”Заинтересованные в производстве могли бы нам дать о себе знать, так как наш бетонный завод способен кроме отпускаемого строителям товарного бетона покрыть также потребности в бетоне и наших будущих соседей. Аналогичный способ сотрудничества у Betoonimeister функционирует в Йыхви, где нашим соседом является ”Liisbet Invest”, отличный производитель бетонных элементов в Ида-Вирумаа”.

”Нашими клиентами являются все строители, нуждающиеся в бетоне, от генеральных подрядчиков до частных лиц и малых строительных предприятий”,- сказал менеджер по продажам АО Betoonimeister в Ида- и Ляэне-Вирумаа Мейго Мирончик. ”Наша цель обслуживать с равным вниманием каждого клиента, даже приобретающий 2-3 м3 бетона частный строитель является для нас важным клиентом”,- дополнил Мирончик.

Мейго Мирончик: ”Для всего приобретаемого на заводе Betoonimeister бетона гарантируется соответствие его качества стандарту, наше производство сертифицировано в АО Teede Tehnokeskus. Тапаскому заводу выдан сертификат Tootmisohje sertifikaat”.

АО Betoonimeister это основанное в 2005 году и принадлежащее эстонским собственникам предприятие по производству бетонных смесей. Пять заводов АО Betoonimeister расположены в Йыхви, Таллинне, Тапа и Тарту. В автопарк предприятия входит более 40 единиц техники для транспортировки и перекачки бетона.
Оборот АО Betoonimeister в 2017 году составил 17 миллионов евро. На предприятии работает 80 человек.

За последние годы с помощью АО Betoonimeister были построены Национальный музей Эстонии, центр Kvartali и Physicum в Тарту, транспортный узел Юлемисте, офисное здание Telia, Hilton Tallinn Park Hotel и круизный причал Ванасадам в Таллинне, питомник по выращиванию форели Jõestepõllu в Рутиквере, ферма Коксвере в Вильяндимаа, Азериский ветряной парк в Ляэне-Вирумаа, Аувереская электростанция, контейнерный терминал Силламяэского порта, первый завод масел VKG Petroter, виадуки Йыхви-Кукрусе в Ида-Вирумаа и многое другое.

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