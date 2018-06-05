Betoonimeister открыл в Тапа бетонный завод

”Оптимальное расстояние для перевозки бетонных смесей составляет до 50 км. С использованием бетонной химии бетон можно сегодня свободно перевозить хоть из Таллинна в Тарту”,- сказал заведующий АО Betoonimeister Калле Суйтслепп. ”Но строителям легче организовать работу и снизить транспортные расходы, если бетонный завод расположен не очень далеко. Своими пятью бетонными заводами, а также обширным и разнообразным автомобильным парком мы способны оперативно обслуживать и самые большие и сложные стройки по всей Эстонии”,- добавил Суйтслепп.

Калле Суйтслепп: ”В соответствии с необходимостью при поступлении больших заказов Betoonimeister имеет возможность в пределах Эстонии оперативно перераспределить технику по перевозке бетона”.

Тапаский завод Betoonimeister нашли уже первые клиенты, сотрудничество началось с акционерными обществами Tallinna Teed, Mapri Ehitus. По словам Калле Суйтслеппа, многие проекты находятся на данный момент в фазе переговоров и заключения договоров.

На приобретенном Betoonimeister земельном участке в Тапа своего часа ждет стоящий на данный момент пустым, принадлежавший когда-то бывшей советской армии ремонтный ангар, который идеально бы подошел для производства бетонных элементов небольшого объема.

Калле Суйтслепп: ”Заинтересованные в производстве могли бы нам дать о себе знать, так как наш бетонный завод способен кроме отпускаемого строителям товарного бетона покрыть также потребности в бетоне и наших будущих соседей. Аналогичный способ сотрудничества у Betoonimeister функционирует в Йыхви, где нашим соседом является ”Liisbet Invest”, отличный производитель бетонных элементов в Ида-Вирумаа”.

”Нашими клиентами являются все строители, нуждающиеся в бетоне, от генеральных подрядчиков до частных лиц и малых строительных предприятий”,- сказал менеджер по продажам АО Betoonimeister в Ида- и Ляэне-Вирумаа Мейго Мирончик. ”Наша цель обслуживать с равным вниманием каждого клиента, даже приобретающий 2-3 м3 бетона частный строитель является для нас важным клиентом”,- дополнил Мирончик.

Мейго Мирончик: ”Для всего приобретаемого на заводе Betoonimeister бетона гарантируется соответствие его качества стандарту, наше производство сертифицировано в АО Teede Tehnokeskus. Тапаскому заводу выдан сертификат Tootmisohje sertifikaat”.

АО Betoonimeister это основанное в 2005 году и принадлежащее эстонским собственникам предприятие по производству бетонных смесей. Пять заводов АО Betoonimeister расположены в Йыхви, Таллинне, Тапа и Тарту. В автопарк предприятия входит более 40 единиц техники для транспортировки и перекачки бетона.

Оборот АО Betoonimeister в 2017 году составил 17 миллионов евро. На предприятии работает 80 человек.