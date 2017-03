Бетонным сооружением года в Эстонии стал Эстонский национальный музей

На сегодняшнем дне бетона в Эстонском национальном музее в Тарту Союз бетона Эстонии назвал победителей конкурса ”Бетонное сооружение 2016 года”.

Бетонное сооружение 2016 года в Эстонии — Эстонский национальный музей в Тарту. Главный приз конкурса –

DGT Architects (Дан Дорелл, Лина Готметх, Тсуеши Тане).

Приз заказчика — Riigi Kinnisvara AS;

Приз конструктора — Novarc Group AS;

Приз за строительные работы — Fund Ehitus OÜ;

Приз за бетонные работы — Alusehitus OÜ, BGM Ehitus OÜ, K-Most AS;

Приз за бетонные элементы — TMB Element OÜ;

Приз за бетон — Rudus AS, TM Betoon OÜ;

Приз за опалубку — Ramirent Baltic AS.

Комментарий жюри: ”Это дом с честолюбивой архитектурой, вся концепция которого исходит из бетона. Бетон в этом доме вступает в величественный диалог со сталью и стеклом.”

Председатель жюри Ааду Кана: ”Качество бетонных работ также хорошее — и при этом, в каком объеме! Причем до самых последних подсобных помещений и ”темных” хранилищ. Вплоть до ручной шлифовки бетонных лестниц. Все участники строительства этого дома великолепно сделали свою работу — во славу эстонского народа!”



Специальный приз за архитектуру — Нарвское пляжное здание

Архитектурное бюро JVR OÜ — Калле Веллевоог, Андрус Андреев, Мартин Проммик.

Комментарий жюри: ”Архитекторы учли, чтобы бетонное здание слилось с ландшафтом и не слишком бы доминировало, но в то же время, чтобы оно было активно используемо на различных уровнях. Литое бетонное здание со сложной конфигурацией”.

Председатель жюри Ааду Кана: ”Виды, которые отсюда открываются уникальны. Интересный рельеф местности, а также исторические и политические символы — наполненная современным смыслом историческая и природная среда”.



Специальный приз за архитектурное планирование фасадного решения — производственному, обслуживающему и офисному зданию Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ — Архитектурное бюро Luhse & Tuhal OÜ.

Комментарий жюри: ”Элементное здание с продуманным содержанием, для диверсификации внешнего вида которого наружная сторона панелей разделена горизонтальными ложными декоративными швами на прямоугольники. Игривость фасада обеспечивается использованием матриц с двумя различными узорами, которые дополнены гладкими необработанными поверхностями”.

Председатель жюри Ааду Кана: ”При производстве фасадных элементов предприятие E-Betoonelement использовало диоксид титана. По словам архитекторов, цель при этом заключалась в достижении светлой, красивой и натуральной бетонной поверхности”.



Специальный приз за сотрудничество заказчика, архитектора и производителя бетонных элементов — при строительстве Villa в Ляэне-Вирумаа.

Заказчик: частное лицо.

Архитектура: Архитектурное бюро Emil Urbel OÜ (Эмиль Урбель, Александр Зверев).

Бетонные элементы: Swetrak AS.

Комментарий жюри: ”Дополнительно к бетонному внешнему виду поверхности монтируемых бетонных элементов в значительном объеме экспонируются и в интерьере. Также внимание обращено и на детали, выразительным примером чего являются бетонные дверные косяки”.

За великолепное исполнение импонировавших жюри бетонных элементов отвечало входящее в группу Consolis Swetrak AS.

Специальный приз www.Ehitusuudised.ee для победителя опроса читателей получило — Эстонский национальный музей и строитель музея — Fund Ehitus OÜ.

Организованный в нынешнем году в семнадцатый раз конкурс ”Бетонное сооружение года” проводится для того, чтобы познакомить общественность с широкими возможностями использования бетона и в то же время отметить тех людей, которые для претворения в жизнь своих идей используют отечественный строительный материал — дающий широкие возможности и легко формуемый бетон.

На нынешний конкурс поступило 20 работ. На конкурс можно было представить переданные в течение 2016 года заказчикам бетонные сооружения и использованные в них конструкции и решения.

В жюри конкурса ”Бетонное сооружение 2016 года” входили представители различных объединений эстонской строительной отрасли: Союза архитекторов Эстонии — Юлар Марк, Союза бетона Эстонии — Йоханнес Пелло, Союза строительных предприятий Эстонии — Индрек Петерсон, Союза инженеров-строителей Эстонии — Хейки Меос, Эстонского союза предприятий строительных консультаций — Айвар Лукк, Эстонского союза производителей строительных материалов — Энно Ребане, председатель жюри Ааду Кана, а также представители журналистов, освещающих строительные темы — Эва Кийслер из журнала ”Ehitaja”, Лийви Тамм из журнала ”EhitusEST”, а также финский архитектор Маритта Койвисто из журнала ”Betoni”.