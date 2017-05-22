Беспорядок на аптечном рынке. Конкуренты подозревают фирму в привлечении ”танкиста”

В последнее время на аптечном рынке Эстонии творится полный беспорядок, пишет Eesti Päevaleht. В качестве очередного примера можно привести семь основанных Yliopiston Apteekki OÜ и Samfred OÜ аптек.

Как и в других случаях, все началось в 2014 году с поправки к закону, согласно которой, оптовый и розничный торговцы не должны быть между собой связаны. Чуть позже тогдашний министр социальных дел Маргус Цахкна протолкнул еще один закон, по которому владелец аптеки должен являться провизором как минимум на 51%.

В начале 2015 года окончивший Курессаареский колледж ТТУ по специальности морская техника и малое судоходство Вирго Метс основал фирму Samfred OÜ, которая усиленно принялась открывать аптеки. Всего за несколько дней до вступления в силу закона о провизорских аптеках фирма предоставила Департаменту лекарственных средств семь ходатайств о получении разрешения. Ходатайства содержали ошибки, но департамент их принял, хотя и попросил устранить.

Еще до вынесения департаментом решений по ходатайствам Samfred Yliopiston приобрела принадлежащую Apteekki OÜ (YA) фирму Kariida, получив вместе с ней аптеку Каллласвере, для которой о лицензии ходатайствовал работник YA и профессиональный провизор Анне-Май Рогенбаум.

Toom Tragel

Спустя еще несколько месяцев были выданы лицензии и по остальным ходатайствам, и практически сразу в департамент поступило заявления с просьбой провести расследование законности выданных Samfred разрешений. Департамент ответил, что, поскольку фирма предоставила ходатайства до вступления закона в силу, у нее есть время до 1 апреля 2020 года привести свою деятельность в соответствие с законом.

Данное решение вызвало негодование у других участников рынка, которые считают Метс танкистом. Предположительно, он является зятем директора Yliopiston Apteekki OÜ Реэт Тенг. Дочь Тенг еще недавно была провизором курессаареской аптеки.

Сам Метс ответил изданию, что OÜ Samfred действует на основании законов Эстонской Республики. ”В течение трех лет должны измениться собственнические отношения в 300 действующих в Эстонии аптеках, в принадлежащих Samfred в том числе. Мы несомненно намерены следовать закону. Если коротко: аптеки перемещаться не будут, танкистов тоже не будет”, — сказал он лаконично.

”Если законодатель создал ситуацию, когда в течение пяти лет существующие аптеки будут отчуждены в пользу провизоров, то сейчас речь идет о переходном времени, которое, как известно, всегда полно неразберихи”, — прокомментировала директор YQ Реэт Тенг.

Руководитель и заместитель гендиректора Департамента конкуренции Кристель Рыымусаар сказала, что они проанализировали связи между Yliopiston Apteekki OÜ и Samfred OÜ и не нашли нарушений ни закона о конкуренции, ни закона о лекарственных средствах.

До 2014 года аптечный рынок был распределен в основном между двумя крупными дельцами: принадлежащей Маргусу Линнамяэ оптовой фирме Magnum Medicali и сети Aphoteka и Tarmo Baltics и аптеками Benu. Наряду с ними в более мелком объеме действуют Ülikooli apteek, которая носит бренд YA, и Südameapteek, которую госконтроль также связывал с Маргусом Линнамяэ, но которая юридически принадлежит его бывшей правой руке Тармо Лаанету и шведскому бизнесмену Оскару Свенссону.