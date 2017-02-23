Бесплатный роуминг влетит в копеечку?

По всей видимости, отмена планы за роуминг эстонским клиентам не грозит. Она у нас — очень низкая, пишет Äripäev.

Решение Еврокомиссии предусматривает, что клиенты, использующие услуги мобильной связи — звонки, sms и передачу данных, с 15 июня смогут платить за использование данных услуг по всему ЕС столько же, сколько и дома. Это означает, что, например, если клиент эстонского оператора мобильной связи отправится в Италию и позвонит оттуда своему другу в Финляндию, то в телефонном счете цена этой услуги будет ровно такой же, позвони он из Пярну в Силламяэ. Точно так же этот же клиент при использовании услуг итальянского оператора не должен платить ни цента больше ,чем на родине. Но так, кажется, не будет.

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Проблема — в том, что хотя по решению Еврокомиссии с клиентов не должны требовать дополнительных плат за использование услуг за рубежом, операторы разных стран по-прежнему просят друг у друга плату за обслуживание клиентов. А именно — 7,7 евро за гигабайт. Она из года в год будет снижаться, достигнув 2,5 евро к 2022 году.

А для Эстонии это — очень дорого. "Мы продаем нашим клиентам один гигабайт в среднем за 1,11 евро, и регуляция достигнет 2,5 только лишь через пять лет. Это показыват, что где-то — очень много воздуха", — сказал глава Tele2 Eesti Арго Виркебау.

Безнадежность

Это решение создает для эстонских операторов почти безнадежную ситуацию. Например, если клиент платит за пакет ежемесячно 10 евро и три раза в год использует за границей передачу данных в объеме 5 гигабайт, то за счет этого клиента оператор зарабатывает в год 120 (12 x 10) евро прибыли, но несет убытков на 115,5 (15 x 7,7) евро.

Однако же в регуляции есть исключение. В случае, если оператор сможет доказать, что использующие обмен данными за рубежом клиенты наносят оператору в течение года убыток более 3% от общей прибыли от предоставления мобильных услуг, то он может ввести дополнительную плату за использование связи за рубежом. Дополнительная плата ограничена: не более 7,7 евро за гигабайт (к которой прибавляется НСО, итого — 9,24 евро).

В Эстонии необходимость исключений будет оценивать Департамент технического надзора. Все эстонские операторы должны "высоко перепрыгнуть" барьер в 3%, то есть считаться исключениями.

Четыре альтернативы

Официально еще ни один оператор мобильной связи не осмеливается сказать, что ищет помощи прежде всего в исключениях. Все признаки указывают на это. А альтернативы для всех сторон — так себе.

Вторая возможность — поднять цену пакетов. Для покрытия затрат придется поднять ее в несколько раз. Это заметно снизило бы потребление домашних услуг, что было бы невыгодно для операторов.

Третий вариант — ограничить в обычном пакете использование мобильной связи за рубежом на основании т.н. принципа разумного потребления, что позволяет сделать регуляция. Предел же этого разумного потребления рассчитан так, что с нынешними ценами и это далось бы эстонским операторам через силу.

Также не исключен и четвертый вариант: появятся и такие новые пакеты, где зарубежный обмен данными отключен. Никто, однако, не принуждает менять нынешний действующий пакет.