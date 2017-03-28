Бесплатный контроль здоровья привлек в аптеки тысячи людей

Возможность прохождения бесплатного контроля состояния здоровья привлекла в аптеки BENU за три недели более 1500 тысяч человек. Особенно большой интерес к измерениям состава тела проявили мужчины разного возраста, которые обычно не столь часто посещают аптеки.

Вопросы прошедших тест людей связаны, в основном, с недостаточным или излишним весом, также много вопросов задается в связи с результативностью тренировок. “Прошедшие тест люди ожидают от консультантов, прежде всего, простых рекомендаций, а также дополнительной мотивации, чтобы начать больше двигаться в весеннее время, - описала руководитель аптек BENU Кайди Кельт желания проявивших к своему здоровью интерес людей. - По нашей информации, например, бассейны в Тюри и Пайде в марте уже переполнились, так что можно наглядно увидеть мотивирующий эффект наших рапортов”.

Так как аптек много и консультанты с необходимыми измерительными приборами находятся каждый день в разных аптеках, то для прохождения тестирования по сходной цене всем интересующимся своим здоровьем следует забронировать подходящее время на сайте BENU или же узнать в своей домашней аптеке, когда измерения будут проводиться в данном регионе.

По словам Кельт, на основе обратной связи консультантов, работающих в аптеках по всей Эстонии, можно сделать вывод, что привычки людей в основном здоровые. Хотя в регионах людям сложнее найти время для посещения, например, групповых тренировок из-за сложностей с транспортом и подбором подходящего временем. “Для людей предпенсионного возраста в некоторых регионах просто нет подходящих групповых тренировок, хотя от них была бы большая польза”.

В ходе составляемого в аптеках BENU рапорта выясняется минеральная масса скелета исследуемого, показатели базового обмена веществ, метаболический возраст, процент жира и содержание воды, а также многие другие показатели. Исходя из результатов исследования, консультант даст при необходимости и персональные советы по движению и питанию.

По результатам измерений анализатора работающего на новейшей методике BIA составляется рапорт состава тела на семи страницах, на основе которого можно делать выводы о необходимости изменений в привычках питания или стиле жизни. Измерения проводят консультанты, которые ждут всех интересующихся своим здоровьем в почти тридцати аптеках по всей Эстонии.

Внимание! За два часа перед измерением состава тела не рекомендуется есть. Состав тела не измеряют у беременных и у людей, использующих электрические медицинские приспособления, такие как, например, стимуляторы сердца, а также искусственные суставы.