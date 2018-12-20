Бесплатные денежные переводы онлайн с TransferGo – лучший способ поддержать родных в праздники!

Переводите деньги своим близким к Рождеству и Новому году без комиссии!

TransferGo – первый в мире сервис, который позволяет совершить денежный перевод абсолютно бесплатно и без скрытых сборов в 47 странах, в том числе из Эстонии в Европу, Украину и Россию. Отправленные средства поступают на карточный счет получателя в течение 2-3 дней.

«Наша компания стремится быть по-настоящему полезной обществу. Мы рады, что наши клиенты, прежде всего, мигранты, для которых даже небольшие суммы весьма существенны, теперь имеют возможность отправить деньги своим родным без финансовых потерь. Мы гордимся тем, что практически за 3 миллиона транзакций мы сэкономили своим клиентам более 20 миллионов евро», — комментируют представители компании.

Согласно последним отчетам, за 11 месяцев 2018 года онлайн сервис TransferGo обеспечил более 1,5 миллионов транзакций.

Стоит отметить, что стремительное расширение деятельности TransferGo на европейском рынке стало возможным благодаря успешному привлечению международных инвестиций на сумму около 10 миллионов евро.

«Мы ожидаем, что в течение последующих семи лет рынок цифровых денежных переводов в мире возрастет в 5 раз», – отмечает Даумантас Двилинскас, Соучредитель и Генеральный директор компании TransferGo. «Это не случайно, ведь все больше потребителей предпочитают избегать традиционно высоких комиссий при осуществлении транзакций. Наша задача – соответствовать ожиданиям пользователей и тенденциям рынка. Нулевая комиссия при денежных переводах, которая стала возможной благодаря международным инвестициям, является ярким примером решения поставленной задачи».

О компании TransferGo:

TransferGo – это глобальный онлайн сервис, обеспечивающий быстрые, экономичные и безопасные международные денежные переводы в режиме реального времени для людей, которые хотят отправить деньги в другие страны без традиционно высоких банковских комиссий.

Компания TransferGo была основана в 2012 году в Великобритании со штаб-квартирой в Лондоне. На сегодняшний день компания обслуживает платежи в 47 странах Европы, Азии и Америки с офисами в Берлине, Вильнюсе и Варшаве.

Благодаря внедрению инновационных решений, пользователи сервиса могут отправлять деньги домой из-за границы, используя модель аккаунт-аккаунт и принцип local-in, local-out, который означает, что переводы осуществляются с карты на карту, но при этом денежные средства не обязаны покидать страну отправителя.

Больше информации о деятельности TransferGo:

www.transfergo.com.