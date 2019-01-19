Берлин не намерен вмешиваться в проект "Северного потока-2", несмотря на угрозы посла США

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер спокойно отреагировал на письма посла США Ричарда Гренелла в адрес немецких компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". "Германия является страной, в которой гарантирована свобода мнений и печати. Поэтому нет необходимости комментировать каждое заявление. Но факт и то, что Германия является правовым государством", — заявил он в интервью агентству dpa, опубликованном в пятницу, 18 января.
Альтмайер отметил, что большая часть газопровода пройдет в международных водах, а необходимые разрешения отдельных государств уже получены. "У федерального правительства есть обязательство не вмешиваться в такого рода предпринимательские проекты", — указал министр.
По словам Альтмайера, в Берлине учитывают и обоснованную обеспокоенность Украины, которая и после строительства нового газопровода должна остаться страной — транзитером газа. Министр отметил, что в ходе своих визитов в Россию и Украину он подготовил почву для прямых переговоров по этому вопросу между Москвой, Киевом и Еврокомиссией.
Министр подчеркнул, что диверсификация газовых поставок отвечает интересам Германии. Поэтому необходимо создать инфраструктуру для импорта сжиженного газа из США или стран Ближнего и Среднего Востока. Цена на этот газ, отметил Альтмайер, конечно, должна быть конкурентоспособной на рынке.
Критики "Северного потока-2" опасаются проблем для Украины
Критики "Северного потока-2" опасаются, что после запуска нового газопровода Россия прекратит поставлять газ через Украину и тем самым лишит эту страну платежей за транзит. В настоящее время при участии ЕС ведутся переговоры о сохранении украинского транзита.
Почти треть газопровода "Северный поток-2" протяженностью в 1200 километров уже проложена, хотя США и ряд восточноевропейских стран не оставляют попыток остановить этот проект. Посол США в ФРГ Ричард Гренелл в январе разослал немецким компаниям, участвующим в строительстве газопровода, письма с угрозами санкций. Этот демарш вызвал возмущение в немецких политических кругах.