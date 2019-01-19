Берлин не намерен вмешиваться в проект "Северного потока-2", несмотря на угрозы посла США

Альтмайер отметил, что большая часть газопровода пройдет в международных водах, а необходимые разрешения отдельных государств уже получены. "У федерального правительства есть обязательство не вмешиваться в такого рода предпринимательские проекты", — указал министр.

По словам Альтмайера, в Берлине учитывают и обоснованную обеспокоенность Украины, которая и после строительства нового газопровода должна остаться страной — транзитером газа. Министр отметил, что в ходе своих визитов в Россию и Украину он подготовил почву для прямых переговоров по этому вопросу между Москвой, Киевом и Еврокомиссией.

Министр подчеркнул, что диверсификация газовых поставок отвечает интересам Германии. Поэтому необходимо создать инфраструктуру для импорта сжиженного газа из США или стран Ближнего и Среднего Востока. Цена на этот газ, отметил Альтмайер, конечно, должна быть конкурентоспособной на рынке.

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