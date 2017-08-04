Benu Apteek первой в своей сфере получила сертификат экологичности

Сеть аптек Benu Apteek и ее материнское предприятие Tamro Eesti, занимающееся оптовой продажей лекарств, первыми в своей отрасли получили сертификат, который подтверждает экологичность их предприятий, значится в пресс-релизе.

Международный сертификат энергетического менеджмента ISO 50001 показывает, что энергоресурсы на предприятии используются эффективно и экологично.

По словам генерального директора Tamro Eesti Янно Курга, энергетический менеджмент стал важной частью деятельности современного предприятия. ”Рост расхода энергии и требования по ограничению распространения парниковых газов вынуждают все предприятия обратить внимание на потребность в энергетическом менеджменте. Это помогает отслеживать и анализировать энергоэффективность предприятия, тем самым сокращая свои затраты. А сэкономленный ресурс можно, в свою очередь, инвестировать в развитие предприятия”, — сказал Кург, со слов которого энергоэффективность будет играть очень важную роль, например, в процессах поставок.

”Вовлечение работников тоже важно. Мы призываем своих работников из Tamro и Bennu Apteek вносить свои предложения по теме экономии энергии и делиться своими наблюдениями. Экологичный образ мышления мог бы сопровождать людей не только на работе, но и в нерабочее время. В этом направлении мы свои усилия в аптеках Benu и прилагаем”, — добавил Кург.

Аудит провела фирма Bureau Veritas Latvia SIA. Особое внимание было обращено именно на то, как предприятия в своей ежедневной деятельности используют энергетические ресурсы и какие принципы внедрены, чтобы снизить расход энергии. Сертификат доказывает, что в своей деятельности предприятия основываются на принципах развития жизнеспособной экономии энергии.

При определении уровня энергоэффективности учитывалось обустройство помещений, размещение оборудования и систем, осуществление проектов по перестройке. ”Например, в офисе, складских помещениях и помещениях аптеки мы уделили особое внимание именно энергосберегающему освещению; при транспортировке товара важную роль играет логистика, чтобы снизить расходы на топливо, также мы учим своих работников экономить энергию”, — рассказал Кург о тех мерах, которые были приняты в Tamro и Benu Apteek для экономии энергии.

ISO 50001 — это современный стандарт системы энергетического менеджмента, включенный в требования Европейской директивы как один из способов сокращения потребления энергоресурсов. Стандарт ISO 50001 содержит предписания по использованию и требования, которые помогают создавать и поддерживать систему энергетического менеджмента в организациях независимо от сферы их деятельности.