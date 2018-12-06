Бенин разработает платформу обмена данными на основе эстонской модели

Как сообщается в пресс-релизе, соглашение подписали директор Академии э-управления Эстонии Арво Отт и министр цифровой экономики и коммуникаций Бенина Аурели Адам Суле Зумару.

По словам Арво Отта, сотрудничество с Бенином, начавшееся два года назад с визита президента Бенина в Эстонию, перешло с консультирования и обучения к этапу внедрения технологий. ”Альтернативы э-правительству нет. Переход на цифровые технологии требует, в частности, политической воли. Бенин продемонстрировал ее в ходе ряда встреч на высшем уровне в Эстонии и Бенине. Академия э-управления гордится тем, что является партнером Бенина в развитии э-правительства и передаче опыта и знаний Эстонии и всего остального мира Бенину”, − сказал Арво Отт.

”Успех модели э-правительства Эстонии вдохновил нас на дальнейшее развитие системы э-правительства в Бенине и пересмотр того, как у нас организовано общение с нашими гражданами и бизнес сектором. Запуск безопасной системы обмена данными − это один шаг в процессе перехода на цифровые технологии, и далеко не последний”, − сказал Максимилиен Кподьедо.

Развитие структуры правительственной интероперабельности включает эстонскую платформу безопасного обмена данными на основе эстонской модели X-Road с UXP (программное обеспечение Unified Exchange Platform) и каталог решений по интероперабельности. Платформа обмена данными будет разработана эстонской ИТ-фирмой Cybernetica LLC.