06.12.2018, 09:35

Бенин разработает платформу обмена данными на основе эстонской модели


rus.delfi.ee
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Бенин разработает платформу обмена данными на основе эстонской модели
Foto: E-Riigi Akadeemia

5 декабря Академия э-управления и Национальное агентство информационных систем и услуг (ASSI) Бенина подписали соглашение о разработке и внедрении правительственной инфраструктуры интероперабельности для повышения безопасности обмена данными между государственными органами и развития э-услуг для граждан Бенина.

Как сообщается в пресс-релизе, соглашение подписали директор Академии э-управления Эстонии Арво Отт и министр цифровой экономики и коммуникаций Бенина Аурели Адам Суле Зумару.

По словам Арво Отта, сотрудничество с Бенином, начавшееся два года назад с визита президента Бенина в Эстонию, перешло с консультирования и обучения к этапу внедрения технологий. ”Альтернативы э-правительству нет. Переход на цифровые технологии требует, в частности, политической воли. Бенин продемонстрировал ее в ходе ряда встреч на высшем уровне в Эстонии и Бенине. Академия э-управления гордится тем, что является партнером Бенина в развитии э-правительства и передаче опыта и знаний Эстонии и всего остального мира Бенину”, − сказал Арво Отт.

”Успех модели э-правительства Эстонии вдохновил нас на дальнейшее развитие системы э-правительства в Бенине и пересмотр того, как у нас организовано общение с нашими гражданами и бизнес сектором. Запуск безопасной системы обмена данными − это один шаг в процессе перехода на цифровые технологии, и далеко не последний”, − сказал Максимилиен Кподьедо.

Развитие структуры правительственной интероперабельности включает эстонскую платформу безопасного обмена данными на основе эстонской модели X-Road с UXP (программное обеспечение Unified Exchange Platform) и каталог решений по интероперабельности. Платформа обмена данными будет разработана эстонской ИТ-фирмой Cybernetica LLC.

Академия э-управления окажет поддержку ASSI в разработке организационной структуры, нормативной базы, каталога решений по интероперабельности, общих инструкций, процедур и ключевых стандартов, связанных с системой интероперабельности э-правительства. Кроме того, Академия э-управления организует соответствующие курсы по обучению должностных лиц и ИТ-специалистов Бенина.

Эстонская платформа безопасного обмена данными внедрена в Финляндии, Украине, Намибии, Гаити, Кыргызстане, Азербайджане, на Фарерских островах, Каймановых островах и в Палестине.

Академия э-управления − некоммерческая исследовательская и консультационная организация, основанная в 2002 году для создания и распространения знаний и передовых методов в сфере перехода на цифровые технологии. Академия э-управления оказывала помощь более чем 130 организациям в 130 странах и играла ключевую роль в планировании и реализации политики в области э-правительства и перехода на цифровые технологии в многих стран.

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