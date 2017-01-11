Белоруссия и Россия будут взаимодействовать в сфере противодействия злоупотреблениям со стороны иностранных граждан, которые решат воспользоваться правом пятидневного безвизового въезда в Белоруссию. Об этом заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.

"Совместно с российскими коллегами мы предпримем дополнительные меры, чтобы пресечь любые попытки злоупотребления процедурами режима безвизового въезда и не допустить въезда этих лиц на территорию России", — отметил представитель МВД, слова которого приводит государственное агентство БелТА.

Бегун сообщил, что вопросы контроля за режимом пребывания иностранных граждан на территории Союзного государства будут рассмотрены на объединенной коллегии МВД Белоруссии и России. Также глава департамента напомнил, что эти вопросы будут обсуждаться в рамках межгосударственной рабочей группы по выработке согласованных рекомендаций в области миграционной политики.

Бегун отметил, что МВД республики будет использовать информационные ресурсы силовых ведомств для того, чтобы контролировать "как въезд, так и своевременный выезд каждого лица, которое прибыло на территорию страны в рамках безвизового режима". По слова представителя МВД, в случае нарушений со стороны иностранных граждан будут приниматься меры, в том числе связанные с ограничением права в дальнейшем посещать территорию Белоруссии.

9 января президент Александр Лукашенко подписал указ, которым устанавливается безвизовый порядок въезда в Белоруссию на срок не более пяти суток при пересечении границы на пункте пропуска Национальный аэропорт Минск. Новые правила действуют для граждан 80 государств, в числе которых США, 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, Бразилия, Индонезия и Япония. Безвизовый порядок въезда в Белоруссию начнет действовать 12 февраля.