Белоруссия, как и предполагалось, решила повысить тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии опубликовано 5 января на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года. Тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава повышен с 267,32 до 287,90 российских РФ за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) — Броды — с 114,82 до 123,66 российских рублей, передает белорусское агентство "Белта".

Тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в белорусских рублях по маршруту Речица — ОАО "Мозырский НПЗ" составят 0,51 белорусского рубля за тонну нетто (без НДС), по маршруту Речица — Адамова Застава — 6,96 белорусского рубля, по маршруту Речица — линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь" — 0,43 белорусского рубля, по маршруту Речица — Броды — 1,02 белорусского рубля.

Определены также тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в иностранной валюте: по маршруту Невель — Полоцк — ОАО "Нафтан" — 35,16 российского рубля за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) — Полоцк — ОАО "Нафтан" — 134,96 российского рубля, по маршруту Унеча (Высокое) — Мозырь — ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" — 61,36 российского рубля.