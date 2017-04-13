Белоруссия полностью погасила долг за российский газ

Белорусская сторона в полном объеме, в сумме $726,2 млн, погасила просроченную дебиторскую задолженность за поставки российского газа в 2016-2017 годах, сообщает "Газпром".

Как сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, Россия и Белоруссия подписали пакет документов, регулирующих вопросы поставок нефти и цены на газ. "Мы смогли найти общие подходы и полностью урегулировали проблемы", — сказал он. По его словам, подписание было сразу же после выплаты белорусской стороной долга за газ.

Пакет документов был предварительно одобрен на заседании правительства России в четверг.

Стороны подписали протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами РФ и Белоруссии о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам на территории республики от 25 ноября 2011 года и дальнейшем сотрудничестве в газовой сфере.

Конфликт между РФ и Белоруссией по вопросу задолженности за газ привел к тому, что Россия в третьем квартале 2016 года сократила поставки нефти в республику с 5,3 млн тонн до 3,5 млн тонн. В первом квартале 2017 года было прокачано 4 млн тонн. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и Белоруссия урегулировали все спорные вопросы в нефтегазовой сфере.