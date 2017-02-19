Белоруссия купила 600 тысяч баррелей иранской нефти, сообщает National Iranian Oil Company (NIOC).

"Белоруссия приобрела 600 тыс. баррелей иранской легкой и тяжелой сырой нефти у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) для отгрузки в феврале", — говорится в пресс-релизе компании.

Там отметили, что это первая покупка иранской нефти республикой после отмены международных санкций против Тегерана в прошлом году.

В концерне "Белнефтехим" данную информацию не подтверждают, однако подчеркивают, что "концерн занимается выполнением поручения главы государства по диверсификации поставок нефти".

Как сообщалось, из-за расхождений в подходах к определению цены российского газа между Россией и Беларусью возник конфликт неплатежей. Россия в ответ сократила поставки нефти в Белоруссии из-за чего объем переработки нефти белорусскими нефтеперерабатывающими заводами в 2016 году сократился почти на 20% до 18,6 млн тонн нефти.

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В начале февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для замещения российской нефти республика ищет в других странах нефть для переработки на своих нефтеперерабатывающих предприятиях. "В Венесуэлу едем добывать нефть, сейчас в Канаду поедем, в Иране договариваемся", — сказал тогда Лукашенко.

"Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно. Но свобода, независимость — это очень рентабельно и это не оценивается никакими деньгами, никакими числами. …Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают", — заявил белорусский президент 3 февраля в ходе пресс-конференции.