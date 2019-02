”Бегущий по лезвию” и финский архитектор: чем вдохновлялись разработчики первого iPhone

Еще один эталон научной фантастики, который поражает операторской работой и выверенными кадрами. Известный своей педантичностью режиссер Стэнли Кубрик по вопросам дизайна космического корабля и жизни космонавтов консультировался со специалистами НАСА. А чтобы лучше понять гипотетический внеземной разум, на поиски которого устремились герои фильма, Кубрик обратился к знаменитому астрофизику Карлу Сагану. Ну, и как же не вспомнить HAL-9000 — эталонный образ ”злого компьютера”!

Кассетный плеер Sony Walkman TPS-L2 (1979 год)

Музыкальная индустрия делится на две эпохи — до появления Walkman и после. Только представьте себе, что были времена, когда нельзя было просто так взять и по дороге на работу послушать любимую музыку, никому не мешая. Минимум функций при наилучшем качестве звука — под этим девизом серия кассетных плееров Walkman просуществовала 20 лет.

Калькулятор Braun ET66 (1981 год)

Словосочетание ”дизайнерский калькулятор” сегодня звучит дико, но взгляните на этот девайс! Его внешний вид разрабатывал дизайнер Дитер Рамс, который сделал фирму Braun символом прогресса, а ее продукцию — примерами для подражания. Сейчас Braun ET66 можно даже увидеть в нью-йоркском Музее Современного Искусства.

Пассажирский лайнер ”Конкорд” (1969 год)

Благодаря необычному дизайну и скоростным характеристикам ”Конкорд” стал самым узнаваемым пассажирскими самолетом в истории. Он стал символом статуса и высокого положения в обществе: на ”Конкордах” любили летать политики и бизнесмены. А те, кто не мог себе позволить дорогой билет на сверхзвуковой лайнер, иногда приезжали в аэропорт просто полюбоваться на то, как изящно взлетает этот самолет.

Машины кузовного ателье Vignale (c 1948 года)

Услугами туринской фирмы в середине прошлого века пользовались почти все итальянские автопроизводители. Диапазон продукции был широчайшим: от крохотного ”мышонка” Fiat 500 Topolino до роскошного Ferrari 212 — все это дизайн от ”Виньяле”. В 1973 права на бренд приобрела корпорация Ford. Теперь Vignale — это люксовая линейка машин американской фирмы.

Дизайнер Генри Дрейфусс (1904—1972)

Дрейфусс считается основателем промышленного дизайна в США. Телефоны Bell, фотоаппараты Polaroid, пылесосы Hoover, паровозы, термостаты, радиаторные решетки — Дрейфусс преуспел во всех сферах дизайна. Именно благодаря Дрейфуссу инженеры и технологи при разработке начали ориентироваться на разработанные дизайнером схематичные фигуры людей высокого, среднего и низкого роста.

Космический корабль ”Аполлон-11” (1969 год)

Легендарный космический аппарат, который принес США победу в космической гонке; тот самый корабль, из которого Нил Армстронг и Базз Олдрин вышли на поверхность Луны. Добавить нечего: наверняка каждый американский инженер мечтает создать что-то настолько же легендарное, как Apollo 11.

Группа The Beatles (1960 — 1970 годы)

Сложно сказать, хотели ли создатели первого iPhone сделать из своего смартфона такую же икону поп-культуры, какой были ”битлы”. Но инженеры Apple наверняка уважали ливерпульскую четверку за умение быть разными и страсть к экспериментам. Ведь Beatles — это не только лирическая Yesterday и простецкая She Loves You — это и музыкальный авангардизм (I am the Walrus), и психоделика (Yellow Submarine), и даже попытки предвосхитить хэви-метал (Helter Skelter).

Музыкальный лейбл Warp Records (с 1989 года)

Названия музыкальных лейблов обывателю обычно ничего не говорят. Но именно они очень часто играют важную роль в том, чтобы никому не известный парень с гитарой или диджейским пультом стал настоящей звездой. Warp Records дали путевку в жизнь многим артистам в жанре электронной и инди-музыки — таким как Aphex Twin, The Black Dog и Данкан Ллойд.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (c 1958 года)