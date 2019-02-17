”Бегущий по лезвию” и финский архитектор: чем вдохновлялись разработчики первого iPhone(5)
Бывший сотрудник Apple Имран Чаудхри в своем аккаунте в Twitter рассказал о том, что вдохновило создателей самого первого iPhone, пишет hi-tech.mail.ru.
Бывший сотрудник Apple Имран Чаудхри в своем аккаунте в Twitter рассказал о том, что вдохновило создателей самого первого iPhone, пишет hi-tech.mail.ru.
Свой первый iPhone компания Apple анонсировала в январе 2007 года, а выпустила в июне. С того момента и началась большая революция смартфонов. Так выглядел оригинальный айфон.
И вот что вдохновляло создателей.
Компьютер Macintosh 128K (1984 год)
Первый Mac запомнился невероятным рекламным роликом по мотивам фильма ”1984”, а также инновационной операционной системой с графическим интерфейсом — тогда еще не MacOS, а просто System 1. Как писала тогдашняя пресса, благодаря Macintosh компании Apple удалось привлечь покупателей, которые раньше просто ненавидели компьютеры.
Фильм ”Бегущий по лезвию” (1982 год)
Сразу после выхода эту кинокартину называли ”Ползущим по лезвию” и ”научно-фантастической порнографией”. Спустя 37 лет фильм Ридли Скотта — классика кинематографа и признанный эталон изображения мрачного мира будущего: без лекарства от рака и всеобщего равенства, зато с гнетущим кислотным дождем и рекламными экранами высотой в небоскреб.
Фильм ”Космическая одиссея 2001 года” (1968 год)
Еще один эталон научной фантастики, который поражает операторской работой и выверенными кадрами. Известный своей педантичностью режиссер Стэнли Кубрик по вопросам дизайна космического корабля и жизни космонавтов консультировался со специалистами НАСА. А чтобы лучше понять гипотетический внеземной разум, на поиски которого устремились герои фильма, Кубрик обратился к знаменитому астрофизику Карлу Сагану. Ну, и как же не вспомнить HAL-9000 — эталонный образ ”злого компьютера”!
Кассетный плеер Sony Walkman TPS-L2 (1979 год)
Музыкальная индустрия делится на две эпохи — до появления Walkman и после. Только представьте себе, что были времена, когда нельзя было просто так взять и по дороге на работу послушать любимую музыку, никому не мешая. Минимум функций при наилучшем качестве звука — под этим девизом серия кассетных плееров Walkman просуществовала 20 лет.
Калькулятор Braun ET66 (1981 год)
Словосочетание ”дизайнерский калькулятор” сегодня звучит дико, но взгляните на этот девайс! Его внешний вид разрабатывал дизайнер Дитер Рамс, который сделал фирму Braun символом прогресса, а ее продукцию — примерами для подражания. Сейчас Braun ET66 можно даже увидеть в нью-йоркском Музее Современного Искусства.
Пассажирский лайнер ”Конкорд” (1969 год)
Благодаря необычному дизайну и скоростным характеристикам ”Конкорд” стал самым узнаваемым пассажирскими самолетом в истории. Он стал символом статуса и высокого положения в обществе: на ”Конкордах” любили летать политики и бизнесмены. А те, кто не мог себе позволить дорогой билет на сверхзвуковой лайнер, иногда приезжали в аэропорт просто полюбоваться на то, как изящно взлетает этот самолет.
Машины кузовного ателье Vignale (c 1948 года)
Услугами туринской фирмы в середине прошлого века пользовались почти все итальянские автопроизводители. Диапазон продукции был широчайшим: от крохотного ”мышонка” Fiat 500 Topolino до роскошного Ferrari 212 — все это дизайн от ”Виньяле”. В 1973 права на бренд приобрела корпорация Ford. Теперь Vignale — это люксовая линейка машин американской фирмы.
Дизайнер Генри Дрейфусс (1904—1972)
Дрейфусс считается основателем промышленного дизайна в США. Телефоны Bell, фотоаппараты Polaroid, пылесосы Hoover, паровозы, термостаты, радиаторные решетки — Дрейфусс преуспел во всех сферах дизайна. Именно благодаря Дрейфуссу инженеры и технологи при разработке начали ориентироваться на разработанные дизайнером схематичные фигуры людей высокого, среднего и низкого роста.
Космический корабль ”Аполлон-11” (1969 год)
Легендарный космический аппарат, который принес США победу в космической гонке; тот самый корабль, из которого Нил Армстронг и Базз Олдрин вышли на поверхность Луны. Добавить нечего: наверняка каждый американский инженер мечтает создать что-то настолько же легендарное, как Apollo 11.
Группа The Beatles (1960 — 1970 годы)
Сложно сказать, хотели ли создатели первого iPhone сделать из своего смартфона такую же икону поп-культуры, какой были ”битлы”. Но инженеры Apple наверняка уважали ливерпульскую четверку за умение быть разными и страсть к экспериментам. Ведь Beatles — это не только лирическая Yesterday и простецкая She Loves You — это и музыкальный авангардизм (I am the Walrus), и психоделика (Yellow Submarine), и даже попытки предвосхитить хэви-метал (Helter Skelter).
Музыкальный лейбл Warp Records (с 1989 года)
Названия музыкальных лейблов обывателю обычно ничего не говорят. Но именно они очень часто играют важную роль в том, чтобы никому не известный парень с гитарой или диджейским пультом стал настоящей звездой. Warp Records дали путевку в жизнь многим артистам в жанре электронной и инди-музыки — таким как Aphex Twin, The Black Dog и Данкан Ллойд.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (c 1958 года)
”Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом”, — говорят у нас. ”Плох тот инженер, который не мечтает работать в NASA”, — наверняка говорят в США. Именно Национальное аэрокосмическое агентство сегодня реализует самые амбициозные проекты по изучению Вселенной, и сохраняет веру человечества в то, что однажды мы вырвемся за пределы ”голубого шарика”.
Фотоаппараты Polaroid (с 1937 года)
Выражение ”полароидный снимок” некогда было синонимом мгновенной фотографии, а Polaroid — самым известным брендом фототехники. Как и Apple, компания Polaroid стала революционером в своей области, сделав фотосъемку ближе к обывателю. В 2001 фирма прошла процедуру банкротства, но бренд все еще жив.
Писатель Артур Кларк (1917—2008)
О Кларке можно написать не один абзац, а целую монографию. Автор множества научно-фантастических романов и сценария к ”Космической одиссее” Кубрика. Автор идеи создания глобальной системы спутниковой связи. Автор законов имени себя, в соответствии с которыми развивается современная наука. Что тут рассказывать — лучше возьмите и перечитайте ”Остров дельфинов” или ”Город и звезды”.
Архитектор Ээро Сааринен (1910 — 1961 годы)
Уроженец Финляндии, который стал мэтром американской архитектуры. Кто хоть раз видел неимоверные текуче-изогнутые интерьеры терминала TWA Flight Center в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди, или великолепную Мемориальную арку в Сент-Луисе, имя Ээро Сааринена запомнит навсегда.
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