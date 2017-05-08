Бары Старого города окончательно проиграли спор мэрии Таллинна

Бары Старого города Таллинна окончательно проиграли столичной мэрии спор, который касался установленных ограничений на время работы заведений.

Об этом стало известно в понедельник, 8 мая, когда Государственный суд не принял к рассмотрению кассационные жалобы городских баров, передает rus.err.ee.

Распоряжение властей Таллинна, которое теперь подлежит исполнению, обязывает владельцев баров прекратить экономическую деятельность и продажу алкогольных напитков в промежутке 00:00 — 05:00 и в ночь накануне выходных в период с 01:00 до 05:00, а также прекратить предоставлять услуги питания и развлекательные программы в промежутке 00:00 — 05:00 и в ночь накануне выходных в период 02:00 — 05:00.

Тяжбу с Таллинном инициировали фирмы OÜ Valli, Shotbar OÜ, Lab OÜ, Acacia Trade OÜ, Taco Express OÜ, M&A Pubid OÜ, Nimeta Management OÜ, St.Patrick's OÜ и Kanteron BVI OÜ.