Баруто стал членом совета EAS и подумывает баллотироваться в Рийгикогу

"Ко мне все ходили", — посмеялся Хёэвельсон. "Не исключено, что буду баллотироваться, но сегодня рано говорить, в каком округе и с кем идти. Есть темы, по которым хотелось бы больше прежнего участвовать в развитии жизни в Эстонии. Никогда не говори никогда", — сказал он.

”Позиция члена совета EAS дает мне прекрасную платформу и еще больше возможностей для укрепления эстонского предпринимательства на азиатском рынке. Я верю, что своими контактами и знаниями местного быта помочь предпринимателям Эстонии”, — заявил бывший профессиональный спортсмен и предприниматель Кайдо Хёэвельсон.

Баруто известный борец сумо и боец смешанных единоборств. С 2004 по 2013 принимал участие в различных международных турнирах по сумо. Его верхний ранг — одзэки. В 2012 году получил орден Белой звезды за развитие отношений между Японией и Эстонией.