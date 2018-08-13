13.08.2018, 14:01

Баруто стал членом совета EAS и подумывает баллотироваться в Рийгикогу

дополено в 15:08
rus.delfi.ee
EST
Kaido Höövelson Pajusti kodus
Kaido Höövelson Pajusti kodusFoto: Priit Simson

Министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало утвердила новым членом совета EAS Кайдо Хёэвельсона, также известного как Баруто. Последний не подтвердил на сто процентов слух, что планирует вступить в Центристскую партию, но признался, что обдумывает участие в следующих выборах в Рийгикогу.

"Ко мне все ходили", — посмеялся Хёэвельсон. "Не исключено, что буду баллотироваться, но сегодня рано говорить, в каком округе и с кем идти. Есть темы, по которым хотелось бы больше прежнего участвовать в развитии жизни в Эстонии. Никогда не говори никогда", — сказал он.

”Позиция члена совета EAS дает мне прекрасную платформу и еще больше возможностей для укрепления эстонского предпринимательства на азиатском рынке. Я верю, что своими контактами и знаниями местного быта помочь предпринимателям Эстонии”, — заявил бывший профессиональный спортсмен и предприниматель Кайдо Хёэвельсон.

Баруто известный борец сумо и боец смешанных единоборств. С 2004 по 2013 принимал участие в различных международных турнирах по сумо. Его верхний ранг — одзэки. В 2012 году получил орден Белой звезды за развитие отношений между Японией и Эстонией.

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