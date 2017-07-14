Барби Пилвре: в Европе могли бы производить фуа-гра без причинения мук птицам

Депутат Рийгикогу социал-демократ Барби Пилвре сегодня встретилась с представителем бельгийской организации по защите животных "GAIA" Адольфо Сансолини и руководителем НКО по опеке животных "Loomus". Темой встречи стало производство фуа-гра или жирной печени утки или гуся в Европе, сообщает пресс-служба соцдемов.

Для производства такой печени птиц откармливают насильственным способом, причиняя им страдания. Барби Пилве напомнила, что в Эстонии производства фуа-гра нет, а принудительный метод откармливания птиц запрещен.

Цель "GAIA" — помочь создать в Евросоюзе законодательную базу, на основе которой было бы разрешено производить фуа-гра лишь естественным путем: если точнее, то печень птиц становится жирнее перед миграционным периодом. Стоит установить ограничение на вес печени гусей и уток, печень же насильственно откормленных птиц запретить использовать для фуа-гра.

Производство фуа-гра путем принудительного откармливания пока еще разрешено в Бельгии, Франции, Венгрии, Болгарии и Испании. "GAIA" и другие организации по защите животных стоят за то, чтобы Эстония подняла эту тему во время председательства в Европейском союзе.

"Европа могла бы производить фуа-гра без причинения мук птицам", — сказала Барби Пилвре. "Так как одним из приоритетов нашего председательства является вовлекающее и устойчивое развитие Европы (что подразумевает и заботу об окружающей среде), то производство фуа-гра естественным путем могло бы стать одной из тем нашего общения с остальным Евросоюзом".