Барби Пильвре: разведение животных исключительно для производства меха должно быть прекращено в течение пяти лет

Похожий законопроект парламент уже обсуждал в 2017 году. Тогда инициатива нашла поддержку лишь 24 депутатов и потому дальше не рассматривалась.

”Сейчас есть надежда заручиться гораздо большей поддержкой. Данный законопроект не касается ферм, которые разводят животных, например, для мяса, а побочным продуктом становится шкурка. Поправки, разумеется, не запрещают носить уже приобретенные шубы или меховые шапки”, — сказала Пильвре. ”Речь идет, прежде всего, об этическом законе, который защищает не только животных, но и людей, которые плохо себя чувствуют из-за дурного обращения к животным. Мех — это предмет роскоши, в котором люди больше не нуждаются, чтобы защититься от холода. Во всем мире и особенно в Европе эта отрасль экономики отмирает из-за сокращения рынка и этических причин”.

Пильвре добавила, что производство пушнины также очень сильно загрязняет окружающую среду, ведь шкуры обрабатываются химикатами.