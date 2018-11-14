14.11.2018, 21:55

Барби Пильвре: разведение животных исключительно для производства меха должно быть прекращено в течение пяти лет

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rus.delfi.ee
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Karjaküla karusloomafarm
Karjaküla karusloomafarmFoto: Rauno_Volmar

Сегодня социал-демократ Барби Пилвре от имени 18 депутатов вновь подала в Рийгикогу законопроект, который запретит в Эстонии разведение животных исключительно для производства меха.

Похожий законопроект парламент уже обсуждал в 2017 году. Тогда инициатива нашла поддержку лишь 24 депутатов и потому дальше не рассматривалась.

”Сейчас есть надежда заручиться гораздо большей поддержкой. Данный законопроект не касается ферм, которые разводят животных, например, для мяса, а побочным продуктом становится шкурка. Поправки, разумеется, не запрещают носить уже приобретенные шубы или меховые шапки”, — сказала Пильвре. ”Речь идет, прежде всего, об этическом законе, который защищает не только животных, но и людей, которые плохо себя чувствуют из-за дурного обращения к животным. Мех — это предмет роскоши, в котором люди больше не нуждаются, чтобы защититься от холода. Во всем мире и особенно в Европе эта отрасль экономики отмирает из-за сокращения рынка и этических причин”.

Пильвре добавила, что производство пушнины также очень сильно загрязняет окружающую среду, ведь шкуры обрабатываются химикатами.

По словам Барби Пильвре, этичное потребление и зеленый образ жизни находят все большую поддержку во всем мире. ”За небольшой промежуток времени в производстве пушнины произошли изменения, которые говорят нам об увядании этой отрасли экономики как в Эстонии, так и в мире. Известные бренды, такие как Gucci, Michael Kors, Donna Karan и даже китайские модельеры открыто заявили, что не используют мех в своем творчестве. Тот же путь выбрали и многие эстонские дизайнеры. На знаменитой неделе моды в Лондоне в показах не участвуют меховые коллекции”, — объяснила Пильвре.

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Разработанный в сотрудничестве с организациями по защите животных законопроект предоставит пушным фермам 5 лет на закрытие своей деятельности. Запрет, согласно планам, должен вступить в силу 1 июня 2024 года. Инициаторами законопроекта стали социал-демократы Барби Пильвре, Евгений Осиновский, Эйки Нестор, Тоомас Юргенстейн, Марианне Микко, Хельо Пикхоф, Ханнес Хансо, Инара Луйгас, Хельмен Кютт и Харди Вольмер; центристы Оудекки Лооне, Яанус Карилайд, Хеймар Ленк и реформисты Кейт Пентус-Росиманнус, Хейди Пурга, Йоко Алендер, Лийна Керсна и Мадис Миллинг.

Фермы по производству пушнины запрещены в Англии и Северной Ирландии (2002), Австрии (2004), Хорватии (2007), Голландии (2012), Македонии (2014), Бразилии (2014), Боснии и Герцеговине (2009), Словении (2013), в некоторых землях Германии и в крупнейшем регионе Бельгии — в Валлонии. Частично запрещено пушное звероводство в Швейцарии, Дании, Швеции, Новой Зеландии и США. В этом году фермы по производству пушнины закрылись в Люксембурге, а в следующем — в Чехии. В октябре к рассмотрению соответствующего законопроекта приступили и в Литве.

Согласно исследованию, проведенному в декабре прошлого года фирмой KantarEmor, 81% женщин и 55% мужчин против убийства животных ради меха.

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