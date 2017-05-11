Барби Пилвре: ни один нормальный человек не хочет причинять вред здоровью животных

Рийгикогу 49-ю голосами отклонил законопроект, согласно которому в Эстонии к 2028 году было бы прекращено выращивание норок, лисиц и шиншилл исключительно для получения меха, кроме того, была бы прекращена селекция и их размножение.

"Жаль, что законопроект о запрещении звероводства выбыл из производства, но я приятно удивлена, что на защиту пушных зверей встали 24 депутата, ведь инициаторов законопроекта было — 14", — отметила один из инициаторов законопроекта социал-демократ Барби Пилвре.

"Думаю, что сознательность в области защиты окружающей среды — растущий тренд и будущая сфера деятельности защитников животных. Убеждена, что тема прекращения звероводства снова будет поднята в ближайшем будущем, возможно, уже при новом парламенте", — отметила Пилвре, пообещавшая продолжить заниматься этой темой. "Уже само обсуждение нашего законопроекта в Рийгикогу — это большой шаг вперед, который вызовет нешуточные дискуссии о правах животных".

Политик убеждена, что несмотря на страстные возражения консерваторов и представителей Свободной партии, "ни один нормальный человек не хочет причинять вред здоровью животных и заточать их в тесные клетки".

"Никто не сможет переубедить меня: пытка животных с целью получения их меха должна быть прекращена", — заявила Пилвре.

"Производство пушнины не была в Эстонии национальным промыслом, который требует, как реликвия, сохранения на века в память о древних временах", — добавила она.

Инициаторами законопроекта стали 14 депутатов, среди которых как представители коалиции, так и оппозиционеры: Барби Пилвре, Эйки Нестор, Марианне Микко, Яанус Карилайд, Оудекки Лооне, Лийна Керсна, Инара Луйгас, Хейди Пурга, Хеймар Ленк, Райнер Вакра, Харди Волмер, Ханнес Хансо, Ээрик-Нийлес Кросс, Лаури Луйк.