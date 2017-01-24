С изменением Закона о гендерном равноправии, над которым работает Министерство социальных дел, Трудовая инспекция должна будет следить за тем, чтобы мужчинам и женщинам за равнозначную работу выплачивалась бы одинаковая зарплата.

”Гендерная разница в зарплатах подтверждается разницей социальных налогов, которые поступают с почасовой зарплаты мужчин и женщин”, — сказала член правовой комиссии Рийгикогу Барби Пилвре (СДП).

В Эстонии разница в зарплатах мужчин и женщин является одной из самых больших в Европе и постоянно держится выше уровня 20%. По данным Департамента статистики, в Эстонии в 2015 году гендерная разница в зарплатах составляла 22,2%.

По словам Пилвре, то, что за одну и ту же работу в одном и том же учреждении платят разные зарплаты, является проблемой. Трудовая инспекция может вмешаться, если виды работы относительно объективно сопоставить: производственная работа, продавцы, повара, кассиры, работники сельскохозяйственной промышленности.

Пилвре подчеркнула, что запланированный контроль над разницей в зарплатах мужчин и женщин очень важен.

”Еще один секрет Полишинеля: в университетах разница в зарплатах на разных факультетах порой является и гендерной. Например, зарплата профессора филологии ниже зарплаты профессора технических наук. В школе может получать больше лишь единственный мужчина-учитель, чтобы привлечь мужчин в школу (и с чем должны быть согласны и коллеги-женщины). Вероятно, и больницах существует гендерная разница в зарплатах, где также учитывается и опыт специалистов, уровень и репутация”, — продолжила Пилвре.

В сферах образования и ухода немаловажную роль должны играть профсоюзы: они должны выяснять, является ли разница в зарплатах обоснованной в том или ином случае. Также Пилвре подчеркнула, что Трудовая инспекция могла бы вмешиваться в проблемы лишь в крайних случаях, в случаях жалоб.

”Я не могу представить, чтобы Трудовая инспекция вмешивалась бы в проблемы зарплат, которые получаются люди творческих профессий (актеры, журналисты). Здесь могут учитываться при назначении зарплаты таланты и другие необъективные критерии, например, как известность. Может, работодателю необходим конкретный человек, которого возможно и было бы верно ”купить” зарплатой”, — продолжила Пилвре.

Для оценки разницы в зарплатах Министерством социальных дел будет разработан дигитальный инструмент, при помощи которого Трудовая инспекция сможет осуществлять так называемый бесконтактный предварительный контроль, чтобы проанализировать предоставленные работодателем государству данные.