05.06.2018, 18:10

Барам в Старом Таллинне дали время до 1 сентября, чтобы решить проблемы с беспорядками

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rus.delfi.ee
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Öine melu vanalinnas suur-karja tänaval
Öine melu vanalinnas Suur-Karja tänavalFoto: Martin Dremljuga

Вступившие в силу поправки к закону о рекламе налагают существенные ограничения на рекламу алкоголя. Теперь нельзя рекламировать алкогольную продукцию, в том числе с улиц города должны исчезнуть рекламные предложения happy hour.

Если раньше местные самоуправления могли ограничивать время работы и продажи алкоголя по отношению к каждому отдельному заведению, то теперь у городских властей будет больше полномочий, пишет Eesti Päevaleht.

Как пояснил старейшина Кесклинна Владимир Свет, согласно поправкам, теперь у местного самоуправления есть возможность ограничивать время продажи алкоголя на конкретных улицах или в определенных местах.

Он добавил, что полиция, жители Старого города и представители баров обсуждали эту тему с вице-мэром Таллинна Айваром Рийсалу. Все вместе решали давнюю проблему: как в одно и тоже время обеспечить покой жителям Старого города, а также нормальную рабочую среду предприятий.

По словам Света, заведениям дали время до 1 сентября урегулировать эту проблему. Если к этому времени она не будет решена, то город готов прибегнуть к вышеназванным методам — ограничить продажу алкоголя и время работы баров.

Чиновники Кесклиннаской управы уже провели контрольную проверку в Старом городе. Как заверил Свет, массовых нарушений выявлено не было.

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