13.11.2017, 10:31

Банкротство привело к закрытию Seppälä в Курессааре

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rus.delfi.ee
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Банкротство привело к закрытию Seppälä в Курессааре
Foto: Christo Neemre

Сааремааская газета Meie Maa пишет, что с 6 ноября магазин Seppälä в торговом центре Auriga в Курессааре закрыт в связи с объявлением банкротства сети в Финляндии (15 сентября) и Эстонии (3 октября).

”Сейчас мы занимаемся поиском нового арендатора. Скорее всего, это тоже будет магазин одежды”, — сказал представитель центра.

Несмотря на то, что суд Хельсинки объявил материнское предприятие Seppälä банкротом еще в октябре, заявление о банкротстве эстонских ”дочек” поступило в суд лишь 8 ноября.

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