Банкротство Cherry: в Латвии начат уголовный процесс

Госполиция Латвии получила множество коллективных заявлений в связи с убытками, причиненными действиями купонного портала Cherry. Начат уголовный процесс по подозрению в присвоении средств в крупных размерах.

Потерпевшими в рамках процесса признаны 15 лиц. Следствие продолжается. Кроме того, продолжается процесс о неплатежеспособности компании Cherry Media. Потерпевшими признаны 92 компании, общая сумма требований составляет 203 тысячи евро.

Летом прошлого года Центр защиты прав потребителей обратился в полицию в связи с тем, что порталы cherry.lv и citylife.lv, принадлежавшие компании Cherry Media, остановили работу и не рассчитались с поставщиками товаров и услуг. Большая часть предприятий, сотрудничавших c Cherry, предоставили клиентам обещанные услуги. При этом в некоторых случаях они даже не знали, что Cherry от их имени продает купоны.

Cherry неожиданно для клиентов и партнеров прекратил работу в мае 2016 года. Cherry Media сообщила, что уходит с рынка из-за финансовых проблем. Только в Латвии приобретенными на портале купонами не смогли воспользоваться около 4000 клиентов.

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Дело о неплатежеспособности Cherry Media было возбуждено 20 июля 2016 года. Оборот фирмы в 2014 году составил 1,9 млн евро, убытки — 204,66 тыс. евро.

Cherry Media — созданный в Эстонии в 2010 году интернет-сервис, при посредничестве которого можно было воспользоваться льготными предложениями предприятий обслуживания. Латвийская компания Cherry Media принадлежала одноименному эстонскому предприятию, которое также неплатежеспособно. Общая сумма долгов Cherry достигает 1,2 млн евро.