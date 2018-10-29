Банкомат труднодосягаемый: народный гнев обрушился на старейшину Ряпина. Банк — самоуправствует?

„Мы ничем иным не можем заниматься, кроме как этим банкоматом!” — громко негодует в трубку волостной старейшина Энель Лийн. ”Люди так злы, что уже в первый день в магазине я трижды стала участницей конфликта. Но волостная управа ни в чем не виновата, банк просто проехался по нам!”

Три недели назад состоялось собрание на тему замены банкомата, в котором приняли участие как члены волостной управы, так и представители банка. Управа не одобрила идею банка заменить старый банкомат на новый. По ее мнению, это место не подходит и является опасным. По словам Лийн, на том и порешили.

Но, к ее удивлению, через пару дней в управу пришло письмо от Swedbank, в котором написано, что все же банкомат установят там, где и было запланировано изначально — то есть на место старого. Приехали рабочие — замена началась.

По словам старейшины, она сразу заметила, что он — высоковато. Если точнее, банкомат — иного типа, и сам по себе он выше, а, следовательно, его надо было бы установить пониже.

Почему-то банкомат установили так высоко, что даже высокие мужчины как следует не видят, что происходит на экране, не говоря уже о невысоких пожилых людях.

Как видно на фото, пожилой женщине пришлось встать на ведро, чтобы дотянуться до банкомата.

Swedbank еще 18 октября приносил извинения за случившееся на свой странице в Facebook. "Приносим искренние извинения за связанные с переустановленным в городе Ряпина банкоматом неудобства. Это наш промах, и мы сделаем все от себя зависящее, чтобы машина была как можно быстрее и разумнее переустановлена".

"При необходимости можно бесплатно снять наличные в магазинах сети Coop Eesti в Ряпина", — добавил банк.