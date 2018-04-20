20.04.2018, 20:30

Банки спрашивают данные о здоровье человека и членстве в профсоюзе

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Танель Саарманн
Танель Саарманн
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
EST 1
Банки спрашивают данные о здоровье человека и членстве в профсоюзе
Illustratsioon: Toom Tragel, foto: Shutterstock

Банки не хотят слишком много говорить о новом постановлении о защите данных. Почему?

По большей части собираемые банками данные оправданны и логичны, пишет Eesti Päevaleht. Они хотят финансовую информацию и обзор прежнего платежного поведения. Однако Swedbank пишет в начинающих действовать с 25 мая "Принципах обработки клиентских данных", что их интересуют также образ жизни и хобби клиентов. Они следят, какие услуги использует клиент и как часто пользуется банкоматом. Общение клиента с банком записывают. Каждый клик в интернет-банке регистрируют, чтобы узнать, чем занимается человек. Не то чтобы кого-то интересовал размер счета клиента за электричество или сделанный денежный перевод бабушке, но это для того, чтобы предложить дополнительные услуги или сделать услуги лучше.

Нужны и данные о здоровье

Удивляет то, что "данных специальной категории" Swedbank хочет данные о здоровье человека и членстве в профсоюзе. Также они имею право спрашивать отпечатки пальцев. О двух последних пунктах в документе SEB того же содержания информации нет. Однако и они расписывают, что могут спрашивать деликатные личные данные клиента о здоровье, физическом недостатке или наследственности для оценки страхового риска, заключения договора страхования и рассмотрения ущерба. Банк может обратиться к обследовавшим или лечившим клиента медицинским работникам и учреждениям, чтобы получить историю болезни человека, результаты обследований, диагнозы, назначенное лечение и другую информацию. Эти данные могут передать страховщику. Если вы хотите, чтобы у банка не было этой информации, вам не предложат страховку или не выплатят сумму.

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Ясно то, что банк не может дать вам кредит, если у него нет данных о вас. Одновременно банк хочет делать персональные предложения. Поэтому лояльный клиент и может получить письмо, что банк хочет дать ему несколько тысяч малого кредита. Пара кликов — и деньги на счету. Это предложение делает не человек, а система. По новому постановлению о защите данных клиент может выключить эту систему на определенных условиях. Можно сообщить банку, что вы не хотите, чтобы вас профилировали и робот делал вам предложения. Например, в среде самообслуживания Swedbank уже сейчас можно установить такие запреты.

Личные данные принадлежат клиентам

С вступлением в действие нового общего постановления о защите данных с 25 мая все наши личные данные полностью принадлежат нам, клиентам. Учреждения должны давать четкую информацию, как и с какой целью используют данные клиентов. Большое изменение в том, что клиент имеет право попросить учреждение удалить и/или передать какому-либо другому предприятию или организации информацию о нем. Однако в случае банков здесь есть значительные ограничения, потому что им нужна часть данных о клиентах — для того, чтобы воспрепятствовать отмыванию денег и другой преступности и защитить банк. Однако, как было сказано, есть также данные, которые мы можем, так сказать, закрыть.

Для банков и многих других обрабатывающих данные людей предприятий новое общее постановление сопровождается как временными, так и денежными дополнительными затратами. Из-за денежных затрат банки особо не беспокоятся, однако временные затраты могут оказаться очень большими. Если слишком много об этом говорить, может прийти огромное количество запросов, потому что захотят прекращения использования своих данных или информации, почему и как используют данные.

По словам руководителя отдела приватного банковского обслуживания Swedbank Кайе Метсла, как правило, невозможно удалить (забыть) личные данные клиента. К банкам применяются правовые акты, которые регулируют их деятельность и оказание финансовых услуг, и обязывают банки сохранять часть личных данных с конкретными целями до определенных сроков.

"Если клиент заключил с банком договор и он в силе, банк имеет право и обязан обрабатывать (и сохранять) данные и удаление данных невозможно", — сказала Метсла.

Известили в числе других тем

Swedbank и SEB подошли к ознакомлению клиентов с новыми правилами одинаково. SEB в октябре прошло года разослал письмо "1 января изменится прейскурант банка SEB и 13 января — условия". В нем в числе других тем порядок обработки клиентских данных. Если клиент до января не отреагировал на него, значит, согласился с новыми условиями. Swedbank в конце марта разослал письмо "Мы меняем условия, чтобы изменить банковское дело". В нем также указано несколько изменений, в числе других идет речь об обновлении обработки клиентских данных. Отдельного извещения сделано не было.

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