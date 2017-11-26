Банки ЕС вывели 350 млрд евро из связанных с Британией активов из-за Brexit

За год после Brexit европейские банки сократили свои вложения в британские активы на 17%, или €350 млрд. Отток средств будет только усиливаться на фоне отсутствия консенсуса между Брюсселем и Лондоном, пишет Financial Times.

Европейские банки за год вывели из связанных с Британией активов €350 млрд из-за того, что страна проголосовала за выход из Евросоюза. Об этом сообщает Financial Times.

Сокращение вложений банков Евросоюза в связанные с Британией активы составило 17%. ”Банки блока защищаются от угрозы потенциальных потерь, в случае если Великобритания завершит процедуру выхода из ЕС без соглашения о торговле”, — отмечает издание.

Официальные данные Евросоюза показывают, что банки из 27 государств блока сократили вложения в свои активы, имеющие отношение к Великобритании, с €1,94 трлн до 1,59 трлн за период с июня 2016 года (когда прошел референдум) по июнь 2017 года.

Обязательства банков также сократились с €1,67 трлн до 1,34 трлн. FT предполагает, что с приближением марта 2019 года, на который установлен дедлайн по выходу Британии из Еврозоны, подобная тенденция только усилится.

”Европейская банковская организация” признает, что главные опасения связаны с тем, что переговоры по Brexit ”на краю обрыва”. Треть банков, опрошенных организацией, обеспокоены юридическими последствиями выхода Британии из блока без договора о торговле. Речь идет о юридической неопределенности вокруг деривативов и других финансовых контрактов, вопроса защиты информации. ​

Ранее The Sunday Times сообщила, что Европейский союз готовит план действий на случай провала официальных переговоров по Brexit. Создана спецкомиссия под руководством Паскаля Леардини, которая призвана ”срочно повысить осведомленность ”еврочиновников” по поводу возможных последствий хаотического Brexit для правительств ЕС и бизнеса”.

В случае провала переговоров Брюссель планирует отключить Великобританию от общеевропейских баз данных по вопросам безопасности и впоследствии выплатить Лондону €3,5 млрд, которые Британия внесла в Европейский инвестиционный банк при вступлении в с​оюз. Комиссия также пообещала Голландии и Бельгии ”километровые очереди” в основные порты. Главный переговорщик с Лондоном со стороны ЕС Мишель Барнье ранее говорил, что в случае краха переговоров под ударом может оказаться и рынок авиаперевозок.

Спор Лондона и Брюсселя связан с выплатой средств за выход из блока. Брюссель настаивает, что Лондон сначала должен заплатить €50 млрд (преимущественно это нарушенные из-за Brexit совместные финансовые обязательства Великобритании и Евросоюза), а затем начать переговоры о торговом соглашении. Лондон считает, что такие переговоры должны​ вестись параллельно с выплатой средств.