Банк SEB завершил переход с кодовых карточек на новые средства идентификации(1)
Сегодня, 5 февраля, в банке SEB были закрыты последние кодовые карточки. На новые средства идентификации перешли 100% клиентов банка.
Сегодня, 5 февраля, в банке SEB были закрыты последние кодовые карточки. На новые средства идентификации перешли 100% клиентов банка.
Переходный период в SEB стартовал в начале 2017 года, когда банк сообщил о намерении прекратить аутентификацию по кодовым картам, и общественности было представлено решение Smart-ID, созданное фирмами SK-ID Solutions, SEB, Swedbank и Telia.
”Поскольку услугами банка SEB пользуется практически каждый третий житель Эстонии, мы сочли, что будет неправильно принимать резкие меры по ограничению кодовых карточек. Весь 2017 год мы посвятили запуску решения Smart-ID и просветительской работе с клиентами. Сейчас мы можем заверить, что создание Smart-ID было очень верным шагом, и это подтверждается высокой популярностью этого средства аутентификации в странах Балтии (количество пользователей превысило 1.7 млн) и в Эстонии (в январе 2019 года насчитывалось почти 400 000 пользователей). Благодаря Smart-ID более четверти всех клиентов SEB получили в свое использование простое и быстрое средство аутентификации, важность которого для наших клиентов в Латвии и Литве еще выше”, — рассказал член правления SEB Айнар Леппанен, комментируя процесс закрытия кодовых карточек.
В результате перехода с кодовых карт на новые средства аутентификации наиболее популярным способом в SEB стала ID-карта, ее выбрали 40% клиентов. Smart-ID выбрали 25% клиентов, Mobiil-ID — 21% и PIN-калькулятор — 13% клиентов. Популярность последнего средства аутентификации в приходный период увеличилась на 3%, однако мы прогнозируем ее снижение.
”Отказ от кодовых карточек для банковского сектора Эстонии является большим шагом в направлении кибербезопасности. Я уверен, что переход необходим также для того, чтобы клиенты могли еще более удобно пользоваться банковскими решениями будущего, которых на рынке в этой сфере банкинга становится всё больше. Благодарим всех клиентов за плавный переход, а также за смелость предпринимать столь важные шаги в цифровом мире”, — резюмировал данную тему Айнар Леппанен.
Первые кодовые карточки банка SEB были представлены клиентам предшественником банка — банком Ühispank в 1998 году. Сначала карточками пользовалось 100% клиентов банка. За 20 лет внешний вид карточек претерпевал значительные изменения, однако принцип их действия с годами оставался тем же. Прекращение использования кодовых карт в Евросоюзе было обусловлено директивой Европейской Комиссии PSD2, утвержденной в конце 2017 года, которая предусматривала новые требования в отношении безопасности средств аутентификации и обязывала использующие подобные средства организации предпринять конкретные шаги по ограничению использования несоответствующих требованиям средств аутентификации.
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