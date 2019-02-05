Банк SEB завершил переход с кодовых карточек на новые средства идентификации

В результате перехода с кодовых карт на новые средства аутентификации наиболее популярным способом в SEB стала ID-карта, ее выбрали 40% клиентов. Smart-ID выбрали 25% клиентов, Mobiil-ID — 21% и PIN-калькулятор — 13% клиентов. Популярность последнего средства аутентификации в приходный период увеличилась на 3%, однако мы прогнозируем ее снижение.

”Отказ от кодовых карточек для банковского сектора Эстонии является большим шагом в направлении кибербезопасности. Я уверен, что переход необходим также для того, чтобы клиенты могли еще более удобно пользоваться банковскими решениями будущего, которых на рынке в этой сфере банкинга становится всё больше. Благодарим всех клиентов за плавный переход, а также за смелость предпринимать столь важные шаги в цифровом мире”, — резюмировал данную тему Айнар Леппанен.

Первые кодовые карточки банка SEB были представлены клиентам предшественником банка — банком Ühispank в 1998 году. Сначала карточками пользовалось 100% клиентов банка. За 20 лет внешний вид карточек претерпевал значительные изменения, однако принцип их действия с годами оставался тем же. Прекращение использования кодовых карт в Евросоюзе было обусловлено директивой Европейской Комиссии PSD2, утвержденной в конце 2017 года, которая предусматривала новые требования в отношении безопасности средств аутентификации и обязывала использующие подобные средства организации предпринять конкретные шаги по ограничению использования несоответствующих требованиям средств аутентификации.