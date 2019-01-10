Банк России переводит доллары в юани, иены и евро

Доллар США утратил многолетнее лидерство в российских золотовалютных резервах: его доля, по состоянию на конец июня 2018 года, упала до исторического минимума в 21,9 процента по сравнению с 43,7 процента в конце марта. Это следует из ежеквартального "Обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте", обнародованного в среду, 9 января.

Одновременно регулятор нарастил долю евро до 32 процентов и китайских юаней до 14,7 процента.

В апреле — мае 2018 года Россия устроила беспрецедентную распродажу гособлигаций США, избавившись за два месяца от бумаг на 81 млрд долларов. Это произошло сразу после апрельского раунда санкций против крупнейших российских бизнесменов, включая Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга, и их компаний En+, Rusal и "Ренова".

В целом, около 100 млрд долларов золотовалютных резервов ЦБ были переведены в евро, китайский юань и японскую иену.