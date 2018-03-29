”Банк решил, что мы ему больше не нужны”. Массовое закрытие счетов вызвало негодование среди эстонских стартаперов

Предприниматель Рагнар Сасс написал вчера в соцсетях, что Swedbank сообщил его хорошему другу, э-резиденту Эстонии и предпринимателю украинского происхождения Максу Ищенко, о закрытии счета. Несмотря на то, что счет фирмы у Ищенко открыт еще с 2015 года, а сам он является одним из самых долгосрочных э-резидентов, ему было дано всего два месяца на поиск альтернативы.

”Мы открыли тут фирму в 2015 году. Счет я открыл сразу после того, как стал э-резидентом. Теперь банк решил, что нас не хочет, так что будем искать альтернативы”, — сказал Ищенко Ärileht.

Erakogu

Пресс-секретарь Swedpank Кристель Петерсон сообщила, что случаи конкретных клиентов они комментировать не могут. ”Если говорить в общем, то программа э-резидентости является, несомненно, инновационной, но с точки зрения перспектив банковского сектора связана с осложняющими обстоятельствами”, — сказала Петерсон.

”Так, у банков при открытии счета для нерезидентов, в том числе э-резидентов, существуют четкие критерии. Например, необходимо обозначить конкретную коммерческую привязку к Эстонии. Фирмы, у которых такая связь отсутствует, банки обслужить, к сожалению, не могут, поскольку это противоречит принципам борьбы с отмыванием денег”.

Бизнесмены недоумевают и из-за несостоятельности правительства. С одной стороны государство всячески рекламирует э-резидентство, а с другой — заниматься бизнесом не получается. ”Сегодня э-резидентность ежедневно продуцирует разочаровавшихся в Эстонии предпринимателей, которым было обещано больше, чем оказалось возможным в реальной жизни”, — написал Сасс.