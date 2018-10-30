30.10.2018, 15:38

Банк предупреждает: ваши выплаты по жилищному кредиту могут увеличиться на 150 евро в месяц

 (19)
rus.delfi.ee
EST 12
Ärid Lätis
Foto: Taavi Sepp

По прогнозам крупнейшего в Северных странах банка Nordea, люди, взявший жилищный кредит, должны быть готовы к повышению базовых процентных ставок до 2-3%, то есть до того уровня, на котором они находились до кризиса 2008 года.

По оценке банка, с нулевым интрессом (который рассчитывается на основании еврибора) придется распрощаться весной следующего года, пишет raha.geenius.ee.

Это означает, что в случае повышения ставки на 1% выплаты по кредиту на сумму 120 000 евро могут увеличится на 50 евро в месяц.

В случае, если интрессы поднимутся до 2-3% ежемесячные платежи вырастут до 100-150 евро соответственно.

Несмотря на то, что анализ банка основывается на финском рынке, жилищные кредиты в Эстонии также привязаны к еврибору, который долгое время оставался негативным.

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