Банк предупреждает: ваши выплаты по жилищному кредиту могут увеличиться на 150 евро в месяц

По оценке банка, с нулевым интрессом (который рассчитывается на основании еврибора) придется распрощаться весной следующего года, пишет raha.geenius.ee.

Это означает, что в случае повышения ставки на 1% выплаты по кредиту на сумму 120 000 евро могут увеличится на 50 евро в месяц.

В случае, если интрессы поднимутся до 2-3% ежемесячные платежи вырастут до 100-150 евро соответственно.

Несмотря на то, что анализ банка основывается на финском рынке, жилищные кредиты в Эстонии также привязаны к еврибору, который долгое время оставался негативным.