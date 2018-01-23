Банк Nordea запретит своим сотрудникам инвестировать в криптовалюты

Сотрудников, которые уже держат сбережения в криптовалюте, не будут заставлять избавляться от них, но настойчиво порекомендуют сделать это, передает Yle.

Финансовый концерн Nordea запретит своим сотрудникам проводить торговые операции с биткойнами и другими криптовалютами. Согласно информации шведского информагентства TT, банк опасается того, что его работники могут оказаться в неэтичной или даже связанной с криминалом ситуации.

Запрет вступит в силу в конце февраля. По словам представителя банка, тех сотрудников, которые уже успели приобрести криптовалюту, не будут заставлять от нее отказаться, но настойчиво порекомендуют это сделать. Запрещено будет лишь увеличивать инвестиционный криптопакет.

У банка Nordea 31 тысяча сотрудников в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании. В пресс-службе финского отделения информагентству STT подтвердили, что запрет касается всех стран, в том числе и Финляндии.