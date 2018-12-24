Банк Эстонии прекратит выпускать купюры в 500 евро

”500-евровая купюра навсегда сохранит свое достоинство и останется законным платежным средством, которым можно оплачивать товары и услуги также, как и другими евровыми банкнотами”, — сказано в сообщении эстонского центробанка.

Европейский центробанк принял решение об изъятии из оборота купюр достоинством 500 евро весной 2016 года. Упразднение самой крупной евробанкноты вызвано борьбой против финансирования террористической деятельности и нелегальной трудовой занятости, сообщал тогда портал Deutche Welle.

Купюру в 500 евро заменят видоизмененные банкноты номиналом 100 и 200 евро. Они будут запущены в оборот 28 мая 2019 года.