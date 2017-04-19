Банк Эстонии предупреждает о новом буме недвижимости

Финансовой стабильности могут угрожать растущие цены и активность сделок на рынке недвижимости, выясняется из опубликованной сегодня Банком Эстонии оценки финансовой стабильности.

По сообщению центробанка, быстрый рост кредитного портфеля действующих в Эстонии банков продолжился в первые месяцы 2017 года. Выданные предприятиям кредиты выросли в большинстве секторов. Хотя быстрее всего рос кредитный остаток сектора торговли, наибольший вклад в рост кредитного портфеля предприятий внес сектор недвижимости и строительства.

"Сектору недвижимости и строительства выдавали кредиты на развитие коммерческой недвижимости, что означает, что кредитный риск банков все больше связан с развитием рынка коммерческой недвижимости", — признал центробанк. В то же время доходность банков, по оценке Банка Эстонии, сохраняется на сравнимом с прошлогодним уровне и уровень собственного капитала высокий.

"В период быстрого роста зарплат и цен на недвижимость и низких процентных ставок все-таки подстерегает опасность, что как кредитор, так и заемщик переоценивают будущую кредитоспособность и увеличивают долговую нагрузку заемщика в неразумной степени, — отметил банк. — Хотя из нынешней кредитной среды не следует срочной необходимости менять действующие для банков требования жилищного кредита, Банк Эстонии следит за изменениями интенсивного финансирования и кредитоспособности на рынке жилищных кредитов и готов при необходимости ужесточить требования".

По сообщению Банка Эстонии, значительно не уменьшились связанные с материнскими банками действующих в Эстонии банков риски, которые исходят из высокой долговой нагрузки частных лиц Швеции и роста цен на недвижимость.

"Рост цен на недвижимость в Швеции в первой половине 2016 года немного замедлился, но в конце года рост снова ускорился. Рост населения, урбанизация и низкие проценты сохраняют спрос на жилищные кредиты сильным. Финансовое положение материнских банков действующих в Эстонии банков на фоне быстрого роста жилищных кредитов по-прежнему уязвимое, поскольку значительную часть финансирования получают с финансовых рынков. Половину из них в свою очередь образуют покрытые долговые расписки, которые используют при финансировании жилищных кредитов", — констатировал эстонский центробанк.