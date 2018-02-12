Банк Эстонии предлагает отказаться от 1- и 2-центовых монет: как это скажется на ценах?

В некоторых странах Европы уже изъяли из обращения 1- и 2-центовые монеты за ненадобностью. Не исключено, что следующей станет Эстония. Сегодня эти монеты составляют огромную часть всех находящихся в обращении металлических денег в стране. Однако Банк Эстонии предлагает сократить использование 1- и 2-центовиков. Как это скажется на ценах, готовы ли принять нововведения магазины и насколько выходящие из оборота монеты будут интересны нумизматам — выясняла ”МК-Эстония”.



По данным Банка Эстонии, с момента перехода на евро в нашей стране было отчеканено около 181 миллиона 1- и 2-центовых монет.

Как рассказывает пресс-секретарь Центробанка Ингрид Митт, 81 миллион 2-центовых монет весит около 248 тонн, а 100 миллионов 1-центовых — 230 тонн. Вместе их отчеканено на сумму более 2,6 миллиона евро.

”Из всех монет, которые выпускает банк Эстонии, 1- и 2-центовые монеты составляют ровно половину (1-центовые — 26%, 2-центовые — 24%), — рассказывает Митт. — В среднем по Европе этот показатель ниже — всего 34%”.

Кто-то уже отказался

В некоторых странах Европейского союза таких маленьких монет уже давно нет в обиходе. Это Финляндия, Голландия, Бельгия и Ирландия, а с этого года к ним присоединилась и Италия. Возникает вопрос: можно ли, например, в Финляндии расплатиться 1- и 2-центовыми монетами?

Поскольку на всей территории еврозоны евро является официальной денежной единицей, то все предприятия и магазины обязаны принимать эту валюту. Какие еще законы и регуляции приняты в конкретном государстве — не имеет значения.

”Именно на примере Финляндии стоит отметить, что все денежные знаки и монеты евро там до сих пор являются официальными платежными средствами”, — говорит Ингрид Митт.

Другими словами, в странах, где нет в ходу каких-либо евромонет, принять их у покупателя обязаны. Но сдачу ими получить невозможно.

”В таком случае в магазинах действует правило округления к ближайшим 5 центам. Стоит подчеркнуть, что отдельно стоимость продуктов, например, не округляют, это делается уже с общей суммы вашей покупки в случае оплаты наличными, — рассказывает Ингрид Митт из Банка Эстонии. — Если же оплата производится банковской картой, то округление не делают, оплата идет с точностью до цента”.



Быть или не быть?

На прошлой неделе Банк Эстонии выступил с заявлением, что для постепенной отмены монет номиналом 1 и 2 евроцента планирует сократить их использование. Пока это лишь идея. Центробанк следит за оборотом наличности в стране, выясняет, к чему может привести округление цен, и хочет получить обратную связь от разных заинтересованных групп.

”Как и во многих странах, в Эстонии не заметен большой оборот таких монет, они все чаще оседают у людей в кошельках и дальше не двигаются. С момента перехода на евро (с 2011 года — прим. автора) мы всего лишь раз-два заказывали дополнительные средства для монет, а вот 1- и 2-центовые монеты мы были вынуждены заказывать уже четыре раза”, — говорит Ингрид Митт.

Каждый год из Банка Эстонии отправляется в среднем два грузовика монет номиналом 1 и 2 евроцента, которые в магазинах раздают в качестве сдачи и которые в дальнейшем используются крайне мало.

”Если округление оправдывает себя в других странах и статистика оборота монет подтвердит, что 1- и 2-центовые монеты создают предприятиям и потребителям дополнительные сложности, тогда будем организовывать дебаты по этому вопросу”, — объясняет Ингрид Митт.

Магазины не в курсе

Так как официального решения по отказу от мелких монеток еще нет, то магазины пока и не думают о том, что может случиться.

Вопрос: в какую сторону будет производиться округление? Финские коллеги торговой сети Prisma Peremarket уверяют, что отказ от этих монет никак не повлиял на цены. Хотя если ваша покупка стоит 15,67 евро, то заплатите вы 15,70 евро, при том, что, согласно правилам математики, округлить нужно до 15,65 евро. Не хочешь такого роста цен — откажись от наличности.

”Так как у нас большинство людей платит картами, то изъятие 1- и 2-центовых монет сильно не повлияет на цены”, — уверяет пресс-секретарь торговой сети Prisma Peremarket Пирет Ланкотс.

Другая торговая сеть, Rimi, пока не рассматривает такой сценарий всерьез. Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс говорит, что сейчас большинство продуктов имеет цену, которая заканчивается на цифру 9, особенно продукты стоимостью меньше 10 евро.

”Если когда-нибудь самой маленькой монетой станет 5 центов, то у каждой торговой сети будет свой путь, каким образом они будут перестраивать свои цены”, — считает Батс.

Она предполагает, что в таком случае появится много цен, заканчивающихся на 5. При этом цены могут как вырасти, так и снизиться.

”Мы надеемся, что это не повлияет на цены, так как больше всего на цено-образование влияют конкуренция и рынок”, — заключает Батс.

Кстати, опыт Финляндии, Нидерландов, Бельгии, Ирландии и Италии показывает, что округление не привело к росту цен. И во всех пяти стран, как свидетельствуют опросы, у округления сейчас больше сторонников, чем противников.

Для торговцев округление означало бы единоразовое обновление программного обеспечения касс. По словам исполнительного директора Союза торговцев Неле Пейл, это в конечном итоге было бы полезно для всех.

”Работникам магазинов пришлось бы тратить меньше времени на пересчитывание монет, а предприятиям — на прочие связанные с евроцентами действия. Потребители сейчас получают в магазинах сдачу 1- и 2-центовыми монетами, но сами очень редко платят в них. Маленькие центовые монеты обычно где-нибудь пропадают, поскольку многие считают мелкие монетки лишней морокой”, — считает Пейл.

Нумизматам не надо

Пару лет назад ”МК-Эстония” писала о том, что некоторые монеты номиналом 1 и 2 евро пользуются огромным спросом у коллекционеров, а за наиболее редкие экземпляры можно выручить несколько сотен евро. Однако 1- и 2-центовики вряд ли постигнет та же участь.

Эти монеты сделаны из стали и покрыты медью. То есть сами по себе ценности не представляют. Что же касается их эксклюзивности, то об этом говорить не приходится — слишком уж их много. Если 1-центовых монет было отчеканено 100 миллионов, то 1-евровых — в десять раз меньше.

Если мы когда-нибудь откажемся от мелких монет, то они мало кому будут интересны, считает коллекционер с 20-летним стажем Яан Каэр.

”В Финляндии эти монеты никогда и не были в ходу, поэтому за ними так охотятся. А у нас они и без того есть у каждого человека, — говорит Каэр. — Сейчас, например, мало кому нужны 5-центовые эстонские монеты 1992 года выпуска, так как они у большинства еще остались со времен хождения эстонской кроны”.

Куда девать мелочь?

Если у вас накопилось большое количество медяков, то их можно принести в банковские отделения, где есть специальные автоматы приема монет.

”Таким образом, можно перевести монеты на свой банковский счет. Но стоит учитывать, что часть денег пойдет банку в счет произведения такой операции”, — предупреждает Ингрид Митт из Банка Эстонии.

Ну а если решите расплатиться мелочью в магазине, то помните, что поскольку 1- и 2-центовые монеты являются официальной платежной единицей в любой стране еврозоны, то принять их продавец обязан в количестве до 50 монет за одну покупку. Если монет больше — продавец может отказаться.