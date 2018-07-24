24.07.2018, 18:26

Банк Эстонии порекомендовал носить при себе наличные после сбоя в работе платежных терминалов

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rus.delfi.ee
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Coop Konsum Mustvee
Foto: Anni Õnneleid

После произошедшего в воскресенье сбоя в работе терминалов для приема платежей по банковским картам Банк Эстонии порекомендовал жителям страны всегда иметь при себе сумму наличных денег, соответствующую дневному потреблению конкретного человека.

Об этом заявил во вторник, 24 июля, менеджер рисков Банка Эстонии Аало Кукк в программе "Uudis+" на радиостанции Vikerraadio.

"Скажем так, у человека могло бы быть при себе столько наличных, сколько он использует [для оплаты] потребления в течение одного дня", — сказал Кукк.

Он добавил, что потребителей нужно информировать о возможности сбоев в работе электронных платежных средств или каналов связи.

По словам Кукка, произошедший в воскресенье инцидент затронул около 70 000 сделок, оплата которых обычно проходит через платежную систему Nets Estonia. Заявление компании, объяснившей медленное реагирование на сбой отпусками многих ключевых сотрудников, работник Банка Эстонии назвал неудовлетворительным.

"Все ключевые лица должны иметь замену, им следует быть в состоянии выполнять во время отпуска или замещения все те функции, которые обычно выполняет ключевое лицо. Так что такая ситуация точно не является нормальной", — сказал Кукк.

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