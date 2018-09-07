07.09.2018, 19:25

Банк Эстонии: очень жаркое и неурожайное лето обернется подорожанием продуктов

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rus.delfi.ee
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Банк Эстонии: очень жаркое и неурожайное лето обернется подорожанием продуктов
Foto: Karli Saul

Потребительская корзина в Эстонии в августе подорожала в годовом исчислении на 3,6%, а подорожание нефти и быстрый рост зарплат обещают дальнейший рост цен. Поскольку год выдался неурожайным, к зиме могут подорожать и продукты питания.

Такую оценку высказал в пятницу экономист Банка Эстонии Сулев Перт, комментируя опубликованные 7 сентября Департаментом статистики последние данные по инфляции, рассказывает rus.err.ee.

"Вместе со стоимостью нефти растут и цены на другие виды энергоносителей: электричество, твердое топливо, природный газ и тепловая энергия в августе подорожали в среднем на 9,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года", — сказал Перт. Но не только это приводит к росту цен на услуги и товары, продуктовые в частности.

По его словам, в последние месяцы рост цен на продукты питания в Эстонии составлял 1,8%, но эта тенденция может измениться из-за неурожайного лета как в Эстонии, так и в других европейских странах.

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