Банк Эстонии: очень жаркое и неурожайное лето обернется подорожанием продуктов

Такую оценку высказал в пятницу экономист Банка Эстонии Сулев Перт, комментируя опубликованные 7 сентября Департаментом статистики последние данные по инфляции, рассказывает rus.err.ee.

"Вместе со стоимостью нефти растут и цены на другие виды энергоносителей: электричество, твердое топливо, природный газ и тепловая энергия в августе подорожали в среднем на 9,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года", — сказал Перт. Но не только это приводит к росту цен на услуги и товары, продуктовые в частности.

По его словам, в последние месяцы рост цен на продукты питания в Эстонии составлял 1,8%, но эта тенденция может измениться из-за неурожайного лета как в Эстонии, так и в других европейских странах.