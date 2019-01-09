09.01.2019, 07:01

Банк Эстонии: цены в Эстонии росли быстрее, чем в целом по еврозоне

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rus.delfi.ee
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Circle K tankla ja kiirtoit
Foto: Ilmar Saabas

Комментируя обнародованную сегодня статистику по инфляции, экономист Банка Эстонии Сулев Перт констатировал, что цены в Эстонии продолжили расти.

По сравнению со средним показателем по еврозоне цены в Эстонии росли в два раза быстрее — в среднем на 3,4% за год. За ростом цен как в Эстонии, так и во всей Европе стояло подорожание сырой нефти. В Эстонии росту цен поспособствовало и поднятие акцизов и быстрый рост зарплат.

Наряду с моторным топливом в прошлому году подорожало и электричество, твердое топливо и теплоэнергия. При этом давление инфляции было немного снижено за счет замедления роста цен на продукты.

В декабре потребительские цены по сравнению с ноябрем снизились на 0,3%, в основном за чем моторного топлива и сезонных скидок на промышленные товары.

Эксперт полагает, что в 2019 году инфляция замедлится, хотя бы за счет не столь интенсивного роста акцизов, и рост цен в наступившем году составит менее 3%, при условии, что в ценах на сырье не произойдет существенных изменений.

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