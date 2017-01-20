Вчера, 19 января, состоялся праздничный прием по случаю переезда офиса Эстонского филиала банка AS Citadele banka и клиентской службы OÜ Citadele Leasing & Factoring в новые помещения.

Прием прошел в новом офисе банка Citadele в Кадриорге. На мероприятие были приглашены давние партнеры банка, клиенты и предприятия.

Перед гостями выступила заведующая Эстонским филиалом банка Citadele София Кирсимаа, которая ознакомила всех с новой концепцией банка и поблагодарила партнеров, с помощью которых открытие нового офиса состоялось.

”Мы открыли контору банка на базе новой концепции обслуживания для того, чтобы предлагать неизменно современное и удобное банковское обслуживание в инновационной среде, — сказала Кирсимаа. — Если до сих пор деятельность банка Citadele в Эстонии была направлена в основном на обслуживание бизнес-клиентов, в первую очередь на финансирование малых и средних предприятий, то теперь мы намерены расширить как целевую группу, так и ассортимент услуг. Мы готовы действовать в качестве универсального банка. Банк Citadele желает по-прежнему делать вклад в развитие местной экономики и улучшение положения частных клиентов в трех странах Балтии”.

Председатель правления Citadele Banka CEO Гунтис Белявскис рассказал о стратегии банка в странах Балтии.

По его словам, банк много лет развивается в условиях жесткой конкуренции с иностранными банками. ”Без этого нам бы даже было неинтересно, — заявил он. — Мы обычные местные люди, которые очень стараются помочь своим клиентам. И вот этот человеческий фактор мы хотим сохранить по возможности дольше”.

Слово предоставили также гостям, у которых имеется свой опыт сотрудничества с банком Citadele — это исполнительный директор предприятия Alexela Grupp Андреас Лаане, инвестор в недвижимость Пеэтер Пяртель и руководитель предприятия Airest AS Аво Тёлпт.

На праздничном приеме присутствовали также члены правления банка Citadele Санте Пургайле, Каспарс Цикмачс и Владиславс Мироновс.

Единственный в Эстонии офис и зал обслуживания с новой концепцией банка Citadele расположены на двух этажах Южного корпуса Кадриоргского бизнес-центра, на Нарва мнт., 63/1. Для клиентов открыт новый просторный зал обслуживания, где предлагаются все банковские услуги — от консультирования до сделок с наличными, а также находится первый в Эстонии банкомат банка Citadele, который открыт для клиентов офиса в рабочие дни Пн.-Пт. с 9.00-17.00.