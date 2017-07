Банк Англии представил новые пластиковые 10 фунтов с Джейн Остин

Банк Англии представил новую пластиковую 10-фунтовую купюру. На одной из сторон банкноты будет изображена писательница Джейн Остин. Во вторник, 18 июля, исполнилось 200 лет со дня ее смерти. Обновленные 10 фунтов поступят в обращение 14 сентября 2017 года. Соответствующая информация содержится на сайте британского регулятора.

На лицевую сторону банкноты традиционно поместят изображение королевы Елизаветы II. ”Романы Остин и сегодня так же прекрасны, как и в момент публикации. Новые 10 фунтов будут пластиковыми, что сделает их прочнее, чище и долговечнее”, — отметил управляющий Банка Англии Марк Карни.

Помимо портрета Остин, на банкноте будет размещена цитата из ее романа ”Гордость и предубеждение”: ”Говоря откровенно, я не знаю удовольствий, подобных чтению”.

28 апреля британское издание The Telegraph сообщило, что в тексте на новых пластиковых пятифунтовых купюрах Банка Англии с изображением Уинстона Черчилля (их ввели в оборот осенью 2016-го) можно обнаружить пунктуационные ошибки. Рядом с портретом бывшего премьер-министра Великобритании помещена его цитата: ”Мне нечего вам предложить, кроме крови, труда, слез и пота” (I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat). При этом в ее оформлении отсутствуют кавычки и точка. ”Выглядит так, будто это произносят пять фунтов, а не Уинстон Черчилль. Определенно должны быть кавычки и точка”, — считает профессор Оксфордского университета Тара Стаббс (Tara Stubbs).

В марте в Великобритании были запущены новые двенадцатигранные монеты номиналом в один фунт.