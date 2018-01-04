04.01.2018, 09:13

BaltCap продает дочернюю фирму китайцам за 43 миллиона евро

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rus.delfi.ee
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Magnetic MRO AS uue angaari avamine
Magnetic MRO AS uue angaari avamineFoto: Ilmar Saabas

BaltCap продает фирму по обслуживанию самолетов Magnetic MRO китайской технологической компании Guangzhou Hangxin Aviation Technology, сообщают "Деловые Ведомости".

Сделку планируют довести до конца к концу марта.

По словам CEO Magnetic MRO, менеджмент компании активно искал возможности расширения в Азию, т.к. это самый перспективный рынок для авиации.

Председатель совета BaltCap Кристьян Калда назвал сделку по продаже Magnetic MRO самой крупной и успешой в истории компании.

Услуга, которую предлагает Magnetic MRO, стоит полмиллиона евро.

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