BaltCap продает дочернюю фирму китайцам за 43 миллиона евро

BaltCap продает фирму по обслуживанию самолетов Magnetic MRO китайской технологической компании Guangzhou Hangxin Aviation Technology, сообщают "Деловые Ведомости".

Сделку планируют довести до конца к концу марта.

По словам CEO Magnetic MRO, менеджмент компании активно искал возможности расширения в Азию, т.к. это самый перспективный рынок для авиации.

Председатель совета BaltCap Кристьян Калда назвал сделку по продаже Magnetic MRO самой крупной и успешой в истории компании.

Услуга, которую предлагает Magnetic MRO, стоит полмиллиона евро.