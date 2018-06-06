06.06.2018, 12:38

Balbiino выпустило в продажу протеиновое мороженое и мороженое со сниженным содержанием сахара


rus.delfi.ee
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Balbiino выпустило в продажу протеиновое мороженое и мороженое со сниженным содержанием сахара
Pressifoto

Крупнейший отечественный производитель мороженого AS Balbiino начал производить шоколадное мороженое на палочке, которое содержит на 30% меньше сахара, а также протеиновое йогуртовое мороженое со вкусом манго и с повышенным содержанием белка.

”Потребители становятся в своих предпочтениях все более сознательными, помимо классических сортов сливочного мороженого они ищут мороженое с пониженным содержанием сахара или с повышенным содержанием белка и пониженным содержанием жира. По-прежнему набирают популярность сорта мороженого без лактозы и глютена. Такие тренды господствуют во всей международной пищевой промышленности, и мы предлагаем эти возможности и эстонским любителям мороженого”, — сказала руководитель по продукции Balbiino Терье Вайксаар.

”Мороженое с пониженным содержанием сахара является оптимальным выбором, если вы хотите насладиться богатым вкусом шоколадного сливочного мороженого, но при этом снизить потребление сахара. Фруктовое йогуртовое мороженое со вкусом манго и с нежным кисловатым оттенком содержит в два раза больше протеина и в шесть раз меньше жира по сравнению с классическим сливочным мороженым”, — добавила Терье Вайксаар.

Pressifoto

В шоколадное сливочное мороженое с пониженным содержанием сахара добавлено на 30% меньше сахара. Мороженое (90 мл/45 гр) содержит: энергетическая ценность: 86 кКал, жиров: 5 гр, углеводов: 8,5 гр и белков: 1,8 гр. Мороженое не содержит лактозы и глютена, в него не добавляются ароматизаторы, вкусовые добавки или красители.

”Поскольку сахар придает не только сладкий вкус, но и играет технологическую роль в придании присущей мороженому текстуры и необходимой мягкости, то для выполнения этой задачи мы заменили сахар на частично растворимые в воде пищевые волокна полидекстрозы. Подсластители в мороженое не добавляются”, — пояснила руководитель по продукции Balbiino Терье Вайксаар.

Протеиновому мороженому без глютена фруктовый вкус придает пюре манго, а кислинку добавляет йогурт. Предприятие Balbiino само изготовляет йогурт, который содержит полезные ацидофильные и бифидобактерии. В мороженое не добавляются ароматизаторы, вкусовые добавки или красители. Протеиновое йогуртовое мороженое со вкусом манго (90 мл/60 гр) содержит: энергетическая ценность: 74 кКал, жиров: 1 гр, углеводов: 12,4 гр и белков: 3,8 гр.

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