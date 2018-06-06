Balbiino выпустило в продажу протеиновое мороженое и мороженое со сниженным содержанием сахара

Крупнейший отечественный производитель мороженого AS Balbiino начал производить шоколадное мороженое на палочке, которое содержит на 30% меньше сахара, а также протеиновое йогуртовое мороженое со вкусом манго и с повышенным содержанием белка.

”Потребители становятся в своих предпочтениях все более сознательными, помимо классических сортов сливочного мороженого они ищут мороженое с пониженным содержанием сахара или с повышенным содержанием белка и пониженным содержанием жира. По-прежнему набирают популярность сорта мороженого без лактозы и глютена. Такие тренды господствуют во всей международной пищевой промышленности, и мы предлагаем эти возможности и эстонским любителям мороженого”, — сказала руководитель по продукции Balbiino Терье Вайксаар.

”Мороженое с пониженным содержанием сахара является оптимальным выбором, если вы хотите насладиться богатым вкусом шоколадного сливочного мороженого, но при этом снизить потребление сахара. Фруктовое йогуртовое мороженое со вкусом манго и с нежным кисловатым оттенком содержит в два раза больше протеина и в шесть раз меньше жира по сравнению с классическим сливочным мороженым”, — добавила Терье Вайксаар.