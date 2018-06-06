06.06.2018, 12:38

Balbiino выпустило в продажу протеиновое мороженое и мороженое со сниженным содержанием сахара


rus.delfi.ee
EST 14
Balbiino выпустило в продажу протеиновое мороженое и мороженое со сниженным содержанием сахара
Pressifoto

Крупнейший отечественный производитель мороженого AS Balbiino начал производить шоколадное мороженое на палочке, которое содержит на 30% меньше сахара, а также протеиновое йогуртовое мороженое со вкусом манго и с повышенным содержанием белка.

”Потребители становятся в своих предпочтениях все более сознательными, помимо классических сортов сливочного мороженого они ищут мороженое с пониженным содержанием сахара или с повышенным содержанием белка и пониженным содержанием жира. По-прежнему набирают популярность сорта мороженого без лактозы и глютена. Такие тренды господствуют во всей международной пищевой промышленности, и мы предлагаем эти возможности и эстонским любителям мороженого”, — сказала руководитель по продукции Balbiino Терье Вайксаар.

”Мороженое с пониженным содержанием сахара является оптимальным выбором, если вы хотите насладиться богатым вкусом шоколадного сливочного мороженого, но при этом снизить потребление сахара. Фруктовое йогуртовое мороженое со вкусом манго и с нежным кисловатым оттенком содержит в два раза больше протеина и в шесть раз меньше жира по сравнению с классическим сливочным мороженым”, — добавила Терье Вайксаар.

Pressifoto

В шоколадное сливочное мороженое с пониженным содержанием сахара добавлено на 30% меньше сахара. Мороженое (90 мл/45 гр) содержит: энергетическая ценность: 86 кКал, жиров: 5 гр, углеводов: 8,5 гр и белков: 1,8 гр. Мороженое не содержит лактозы и глютена, в него не добавляются ароматизаторы, вкусовые добавки или красители.

”Поскольку сахар придает не только сладкий вкус, но и играет технологическую роль в придании присущей мороженому текстуры и необходимой мягкости, то для выполнения этой задачи мы заменили сахар на частично растворимые в воде пищевые волокна полидекстрозы. Подсластители в мороженое не добавляются”, — пояснила руководитель по продукции Balbiino Терье Вайксаар.

Протеиновому мороженому без глютена фруктовый вкус придает пюре манго, а кислинку добавляет йогурт. Предприятие Balbiino само изготовляет йогурт, который содержит полезные ацидофильные и бифидобактерии. В мороженое не добавляются ароматизаторы, вкусовые добавки или красители. Протеиновое йогуртовое мороженое со вкусом манго (90 мл/60 гр) содержит: энергетическая ценность: 74 кКал, жиров: 1 гр, углеводов: 12,4 гр и белков: 3,8 гр.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


РФ запретила въезд в страну "русофобски настроенным" политикам Эстонии

06.06.2018
Россия запретила въезд в страну особенно русофобски настроенным эстонским политикам и общественным деятелям. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин, отвечая на вопрос журналистов в связи с принятием в Эстонии так называемого ”списка Магнитского”.
Подробнее



Для борьбы с коррупцией Таллинн привлек присяжного адвоката Норман Аас

06.06.2018
Мэр Таллинна Таави Аас образовал рабочую группу по выработке антикоррупционной стратегии Таллинна, консультировать которую будет адвокатское бюро Sorainen, призванное также извещать о возможных нарушениях власти Таллинна и полицию.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Погода все страньше и страньше: по ночам — заморозки, днем — не жарко, но возможна гроза, а к уик-энду все преобразится

06.06.2018
В ближайшие четыре дня нас ждет вполне хорошая погода днем, если не считать сравнительно сильного ветра, но по ночам температура будет опускаться и ниже ноля, а также вероятна гроза, предрекает ilmeestis.ee.
Подробнее


-15% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSU/02
199,- €
169,15 €
-15% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/03
139,- €
118,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-50% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Princeton
69,- €
34,50 €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
118,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €

В Эстонии хотят отменить введенные в 1990-х и в начале 2000-х спецпенсии

06.06.2018
Правовая комиссия Рийгикогу направила на второе чтение законопроект, призванный отменить специальные пенсии для служащих Оборонительных войск, полиции, пограничной охраны и прокуратуры. Речь идет о пенсиях, введенных в 1990-х и в начале 2000-х гг. с целью компенсировать низкие зарплаты в государственном секторе.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Жителя Кохтла-Ярве лишили гражданства ЭР, потому что 20 лет назад оно было выдано по ошибке

06.06.2018
"Гражданство было выдано по ошибке. Следовательно, вы не являетесь гражданином Эстонии", — такое объяснение от Департамента полиции и погранохраны получил 53-летний инвалид из Кохтла-Ярве Игорь Егоров, когда власти отказались продлевать действие его "синего паспорта". На тот момент Егоров считался гражданином Эстонии почти 20 лет, пишет Вечерка.
Подробнее

Запретят ли в Эстонии российские каналы по примеру Литвы? Регуляторы стран Балтии обсудят разжигание розни русскоязычными ТВ

06.06.2018
Ведомства стран Балтии, контролирующие деятельность радиостанций и телевизионных вещателей, обсудят на рабочей встрече в Вильнюсе актуальные вопросы своей деятельности, в том числе борьбу с разжиганием ненависти в телевизионных программах на русском языке. Как сообщила ТАСС заведующая отделом литовской надзорной инстанции Бируте Киршене, совещание состоится в пятницу 8 июня.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Какая тонкая работа! Сокровища музея серебра Лимбажи: поднос сбежавшего президента Киргизии и гибель Европы

06.06.2018
Музей живого серебра в Лимбажи, несмотря на торговое прошлое города, никак не связан с Ганзейским союзом. Автор всех произведений в музее — искусный ювелир и мастер работы по серебру Олег Аузерс. Среди его работ найдется немало интересных экспонатов — будь то композиция “Гибель Европы” или поднос, который так и не достался киргизскому президенту.
Подробнее