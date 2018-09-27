Байба Рубеса ушла с должности главы RB Rail и на пресс-конференции раскритиковала правительства стран Балтии

Во-вторых, Рубеса отметила, что предприятию нужно надзорное собрание, у членов которого не было бы конфликта интересов. Здесь она раскритиковала правительство Литвы, сказав, что главная доля самофинансирования идет из частных предприятий, а не от государства, как в Эстонии и Латвии.
В-третьих, она обратила внимание, что нужна многолетняя модель финансирования. Здесь она указала, как три страны Балтии на переговорах по бюджету ЕС руководствуются своими государственными интересами, а не ставят Rail Baltic в своей повестке дня достаточно высоко, и здесь больше всех отстает Латвия, Министерство транспорта которой не умеет проводить поставки достаточного качества.
"Этому проекту нужно четкое политическое руководство", — отметила Рубеса в-четвертых. Она сказала, что недавно говорила со всеми тремя премьер-министрами и поняла, что ни у одного из них нет ясного представления о том, что происходит в проекте в целом.
Также она сказала, что два премьер-министра отказались говорить с ней на эту тему более подробно. "Предположительно потому, что они уже искали нового исполнительного директора", — предположила Рубеса.