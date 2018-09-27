Байба Рубеса ушла с должности главы RB Rail и на пресс-конференции раскритиковала правительства стран Балтии

Рубеса пояснила, что уходит потому, что хотела уйти еще летом, поскольку задержки уже тогда стали настолько явными, но осталась тогда в должности по желанию премьер-министра Латвии. "Моя главная тревога, что будущее этого проекта под угрозой", — сказала Рубеса.

Теперь уже бывший глава RB Rail заявила, что дала целый ряд рекомендаций, как можно улучшить дальнейшую реализацию проекта и представила эти предложения сегодня утром чиновникам ЕС, причастным к делу чиновникам и министрам трех стран.

Во-первых, Рубеса обратила внимание на обеспечение стабильности финансирования и предложила, что в совет мог бы входить и какой-нибудь чиновник Еврокомиссии. Рубеса раскритиковала правительство Центристской партии в Эстонии и Министерство экономики. Она указала на одного чиновника, который, по ее словам, сказал, что Эстонии не нужен проект Rail Baltic.